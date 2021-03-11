【本報訊】再有警務人員知法犯法被捕。警方前晚搗破隱身紅磡民裕街工廈的懷疑無牌酒吧，拘捕酒吧負責人及12名男女顧客，惟警方調查期間，竟發現其中一名32歲被捕男顧客為現役警務人員。據了解，被捕男警隸屬西九反黑組，近日借調到衞生防護中心的武肺個案追蹤辦公室。

消息稱，被捕男警叫阿達，年約30歲，隸屬西九龍反黑組，警方指他現時正休假及接受紀律調查。今年1月中，政府在啟德社區會堂設立的個案追蹤辦公室正式運作，包括警方及入境處等100名紀律部隊人員，經衞生防護中心培訓後，負責追蹤確診病人的密切接觸者，據知阿達當時亦被借調。

行動中，警方以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品作販賣用途」及違反限聚令等將拘捕酒吧男負責人，單位內包括阿達在內12名顧客則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反限聚令而被票控。

涉虛報執勤紀錄 疑為經營者

消息稱警方發現阿達逗留酒吧時段內向上級呈報正執勤，懷疑有人虛報執勤紀錄。另外，據知有人被捕時亦佩槍及曾飲用酒精飲品，據《警察通例》，獲准24小時佩槍警員如飲酒，須把佩槍交回所屬警署槍房、或鎖於家中夾萬。另外，指引亦限制警員公餘涉足夜場，光顧無牌酒吧。據知，警方正調查阿達是否涉及經營無牌酒吧。