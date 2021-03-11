【本報訊】黃碧雲還柙十多日後終獲法庭批准保釋，她昨步出法院時獲支持者及丈夫佘雲楚迎接，現場人士高叫「碧雲加油」，神情憔悴的她舉起「V字」手勢，並與丈夫相擁，其間情緒激動，夫婦均眼泛淚光。她表示十分掛念仍未能獲釋的民主派人士，「希望佢哋盡快重獲自由同埋平安」。

黃碧雲昨晨約10時獲法官批准以原有條件保釋，惟因其丈夫未有攜帶逾期的BNO，須回家取證件交給法庭。

下午近5時，黃碧雲終攜同個人物品離開法院，並與丈夫拍肩相擁。黃感謝傳媒和支持者等待，形容帶着忐忑心情上庭，得知可重獲自由感高興，想盡快回家與家人團聚。

黃又感謝民主黨九龍西黨友支援、律師團隊在聆訊上的協助和囚權組織「石牆花」的物資支援，強調在囚時心情平和，「因為我知我冇做錯嘢」。

生日願望：所有人平安

早前面對通宵疲勞審訊令她須不斷來回法院與收押所，黃碧雲表示感覺受折磨及心情忐忑，「嗰陣冇得瞓覺係最疲倦」，但得知大批支持者到場聲援，加上在囚車看到點點燈光，令她和其他被羈押人士感鼓舞。她最掛念是一眾被捕而仍未能獲釋的民主派人士，「希望佢哋盡快重獲自由同埋平安」。

生日臨近的黃碧雲，被記者問到獲釋後的生日願望，她說：「當然冇人想生日喺監入面過㗎喇，願望係希望所有人都平安。」

有民主派支持者昨等到近下午5時仍未離開，只為親眼看到黃碧雲步出法院。該名送車師說，以前在遊行認識到不少民主派政治人物，惟領頭羊現在淪為階下囚，「佢哋係幫我哋做嘢嘅，點樣忍心唔嚟？」