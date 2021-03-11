【編輯室手記】

全國人大昨日單方面更改香港政治制度，套用資深時事評論員劉銳紹所說，香港民主進程一下子大倒退至1985年。本以為應該為民主大倒退而憤怒，但感受到的是如大石壓在心口，只有一種無奈與傷痛，朋友間在過去一、兩年已因種種壓得人透不過氣的政治事件，恍如患上政治「創傷後遺症」，在群組中留言「佢鍾意喇」、「佢想點就點喇」，有金融業朋友還可苦中作樂，開了個黑色玩笑，「原本以為原地踏步已係最衰，點知原來可以同期油咁，跌到負數」。

的確，對一班已是「廢中」，雖不想面對，也開始步入「廢老」之齡的民主「和理非」，我們是在民主氣氛下成長。青少年時見證首次立法局直選，那時沒有禁止拉票區、票站熱鬧如街市，候選人可以在票站外拉票，那時想：「原來民主係咁樣嘅。」那個年代，除了民主派、建制派可參選，反對港英政府的左派如工聯會也可以參選，當然，選不選到是另一回事，雖然直選議席仍是少數，但起碼令人明白，公平、公正選舉理應如此。

之後香港民主逐步發展，回歸前民主派在1995年立法局選舉大勝，一眾民主派操上禮賓府與前港督彭定康「講數」，要求對政府政策有更大參與，雖然最終不了了之，但那時已是香港民主最好的年代。

「香港人唔係一定要民主派贏，係要一個公平、公正選舉方式，將民意反映入議會，而政府又聽議會講，就係咁簡單。」」

回歸後的立法會，雖然又再倒退回有選委會議席，但那時香港人是相信「一國兩制、港人治港、高度自治」，立法會選委會議席最終全部取消、區議會也全面取消委任議席，所以縱使失落2007、2008、2012雙普選機會，絕大部份屬「和理非」的港人，相信如民主黨李永達想法一樣，香港民主路即使再漫長及崎嶇，「20、30年夠喇啩」，但到2021年今天，事實終於說明，香港民主不止不會前進，更會倒退。

有「廢中和理非」朋友說，其實香港人所要的民主，「唔係一定要民主派贏，係要一個公平、公正選舉方式，將民意反映入議會，而政府又聽議會講，就係咁簡單」，但原來在北京角度，選舉只可容建制派佔多數，一旦過了他們的「紅線」，就可以推倒一切重來，「咁以後仲選嚟做乜？佢哋鍾意點就點，索性90席立法會全委任，北京派人嚟做特首算喇，咁肯定百分之一千安全」。

究竟香港民主會走向哪方？全面澳門化？在朋友群組中普遍悲觀，更難忍受，恐怕令政治「創傷後遺症」再惡化，有人說日後議會只有建制，就看看他們是否真的管得好香港！另一朋友說現在該認真考慮移民了，這時有人發了一句：「可以失望，不可絕望，當上帝關了一扇門，必打開另一扇窗，總有希望的。」香港民主未來如何走，沒有人知，但無論如何崎嶇，總要走下去。

季陶