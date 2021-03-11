日前，負責管理香港電台的新任廣播處長李百全，被指在港台內部會議中批評樂隊LMF的歌曲中有大量的粗口屬「唔decent」。結果，LMF成員於節目《香港故事》的專訪被抽起。另外，同系列節目專訪作家蔣曉薇的一集亦被抽起，原因是受訪者在訪問中談及關於反送中運動的感想，被指不符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則》的要求。

香港電台作為公營機構，理應向全港市民負責，節目內容論及與全體香港人關係甚大的反送中運動，可謂非常正路。至於樂隊LMF的專訪，不但不涉及任何與粗口有關的內容，只是由LMF成員分享對社會的看法。不論是LMF成員的專訪，抑或是蔣曉薇的專訪，均明顯沒有違反《香港電台約章》及《節目製作人員守則》的要求。

《呂氏春秋．孟冬紀．異用》有云：「萬物不同，而用之於人異也，此治亂存亡死生之原。」後人多認為，當中「不」字屬傳寫錯誤而多出來的別字，全句意思即萬物對所有人都是一樣，而國家治亂存亡、人的生死等，則取決於人怎樣使用萬物。「粗口」是否「唔decent」，實與其如何被使用有莫大的關係。若粗口是用來損人利己，無理侮辱他人，當然是「唔decent」。但若粗口是用以點出社會問題以求社會問題獲得解決，或是用以傳達真正的正能量，則絕對不是「唔decent」。上年7月1日，上街遊行的示威者拉起「我真係好撚鍾意香港」的橫額，形容他們對香港的愛，其句中的粗口字正起了畫龍點睛之效，強調了他們對香港的愛是如何地深切。

李百全將斷送港台聲譽

分析LMF的歌曲，內容雖然有粗口，但立意上無非以直白的方式說出社會各種深層次問題。LMF的歌曲之所以充斥粗口，無非是因為香港的社會問題太過嚴重，以粗口等激烈言辭形容之實恰如其分。至於作家蔣曉薇的作品，從《秋鯨擱淺》到電影劇本所改編的小說版《幻愛》，主題皆為描寫社會弱勢社群所面對的苦況。不論是LMF的歌曲，還是蔣曉薇的小說，出發點都是對於弱勢社群和被壓迫者的關懷，希望香港社會變得更好，絕對是「decent」。《香港故事》的監製選擇訪問LMF成員和蔣曉薇，正好反映《香港故事》懂得判斷甚麽是真正的「decent」，而不是怠惰得認為說粗口就是「唔decent」。

李百全管理下的港台將《香港故事》上述兩集節目抽起，顯然是要求節目不准直接論及社會中的深層次問題。報喜不報憂，對社會矛盾掩耳盜鈴，可謂最大的「唔decent」。市民作為社會最大的持份者，有雪亮的眼睛，一定會看清楚香港電台的節目在李百全接管港台後如何地走樣變形。李百全以如此方式管理港台，最終只會將港台累積數十年的良好聲譽一一斷送，成為港台沒落的罪魁禍首。

楊文俊

自由撰稿人