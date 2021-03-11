【721元朗黑夜】

【本報訊】元朗7.21白衣人暴動及傷人案續審，當晚接報到元朗站治理受傷市民的救護員M作供。在站內「冇警時分」下，M被市民要求代為召喚警方到場，亦曾嘗試在英龍圍村口為一名被白衣人包圍的男子解圍。他擔心被圍男子受傷，要求替男子檢查，豈料被白衣人阻止，被告之一的西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛更高叫「有救護員打人」。另一被告「飛天南」吳偉南當晚曾暈倒地上，M施救期間他突然面無血色，心跳及呼吸停頓，搶救後恢復脈搏。

消防處救護員M作供指，當晚駕駛緊急應變車輛，11時許到達元朗站J出口附近的英龍圍外，現場有人喧鬧及互相喝罵。他最初收到的訊息指車站內有傷者，從J出口進站後，看見站內遠方有約十名白衣人叫囂。

見元朗站20人受輕傷

站內市民向M求助，稱有人受傷被困廁所及需要警察，M向消防指揮中心要求聯絡警方派員到場。他在站內接觸過五至六名傷者，主要手腳擦傷及輕微流血，亦有人受驚。當晚眾多輕傷市民求助，他在站內所見有約20人接受簡單包紮或治理後自行離開。

M其後離開車站返回地面，看見英龍圍牌坊約十名主要穿白衫人士起哄叫囂，上前了解發現人群包圍一名男子，對其拉扯、推撞及捉實男子膊頭，男子曾失去平衡。M認為人群動作有機會令男子受傷，欲上前勸籲人群冷靜，並要求讓他安排男子坐下接受檢查，「起碼我接觸到個男子先，同埋將現場嘅氣氛緩和落嚟」。

惟M降溫不果，人群更出言及用動作阻止M施援，包括用手指指住M，喝罵：「你係咪幫住佢？」被告鄧懷琛更向他高叫：「有救護員打人呀！」其他人亦有拉開M及用身位阻擋他，其後起哄聲浪更大。最終M未能替男子檢查。控方指，片段顯示男子被圍時，第五被告鄧懷琛及第六被告「飛天南」吳偉南在場，兩人曾有交談，鄧亦有出手襲擊被圍男子。鄧的大狀否認片中人是鄧；吳的大狀不爭議被告身份，但否認兩人有交談。

M又憶述在車站J出口附近曾有男子倒卧地上，身旁有棍狀物。控方指倒地人士為被告吳偉南。M按程序檢查，發現飛天南鼻樑損傷流血，有意識，但不能形容為清醒，對呼喚有眼神反應，曾提起前臂約八至九吋回應。治理期間飛天南情況突然惡化，變得面無血色及沒有反應，再次檢查發現呼吸及脈搏均停頓。M與同事施行心肺復蘇法及使用心臟除顫器，除顫器分析心律發現飛天南恢復自主脈搏，毋須電擊。飛天南隨後送院救治。聆訊今續。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20