九名泛民人士被控前年8月18日維園「流水式集會」當天組織未經批准遊行，代表被告黎智英的資深大律師余若薇繼續結案陳詞。余指黎智英不是民陣中人，靠看新聞了解集會安排，而警方和民陣均表達過會利用「潮水式」或「流水式」人流控制，到集會期間民陣指警方已開路，群眾可以離開，警方也沒反駁或警告，在場人士只能假設警方同意人群結隊離開，不能肯定黎知道上述行為受警方禁止。

余若薇指綜觀證據，不能假設或肯定黎智英知道當日人群結隊離開維園一事其實受警方禁止。她指黎智英不是民陣中人，有關集會的資訊，全靠看新聞得悉，警方證人庭上也沒指出曾告訴過黎任何事情。余強調要同時看警方和民陣兩邊的資訊。集會前一兩天，警方在記者會告訴市民不用擔心排隊出入維園會犯法，警方會採用「潮水式」管制，安排會再與民陣商討；民陣則稱已與警方商討，會安排人群「流水式」離開維園。

證供顯示，8月18日下午3時涉案遊行開始前，民陣陳皓桓在台上表示要求警方開路，其後有人告知已開路，陳便告訴群眾可以離開。余指當時警方沒有反駁陳的說法，也沒有警告在場人士干犯未經批准集結，在場人士只能假設警方同意陳的話。法官一度問余是否代黎作供辯稱不知情，余稱只是分析證供，提出合理推論。

合理推論是警方打算依靠民陣制訂計劃疏散

陳皓桓當時告訴群眾，如果無法從銅鑼灣離開，可以從灣仔走，若仍然無法離開的話，則可再到金鐘與中環。余若薇指出，平時遊行的主辦單位會叫群眾行到指定地點，但陳並非如此，而是告訴群眾可以離開，如果走不到才繼續行，這與民陣向警方交代的疏散計劃一致。

對於控方指維園旁邊的港鐵站當時正運作，余指證據顯示當日有列車因車站擠迫而「飛站」，而飛站不會事先公佈，不去現場實在難以了解情況。

余引述警方證供，當群眾行出維園，警方行動指揮部並無採取任何行動，亦沒記錄為特別事件，派駐維園的警察也沒警告陳，令人感覺遊行在警方意料之中。部份證人供稱沒留意民陣前一天公佈的集會計劃，余質疑根本不可能。合理的推論是警方打算依靠民陣制訂疏散計劃，選擇不部署警力疏導群眾。有證人亦承認期望群眾聽從民陣糾察指示。

余又指，就算警方真的不知民陣具體疏散方案，但證供指警方收集到有人會堅持遊行的情報，那麼警方也有責任調派警力到維園保障公眾安全，尤其是警方事前評估維園集會或有出口擠迫及人踩人等風險，危險程度更評為高。然而，警方當日仍決定撤走維園的三隊軍裝警員，反映警方依賴民陣管理人群。案件下周一續審。

【案件編號：DCCC536/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！