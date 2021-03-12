地盤工前年10月在旺角向警方私家車掟雪糕筒刮花泵把，去年9月被裁定刑事毀壞罪成，判囚7個月。剛服刑完畢的他，今於西九龍裁判法院承認兩項非法集結罪，涉及前年8月及去年6月的兩次示威活動。控方庭上播片，顯示被告曾在深水埗警署外集結期間手持大聲公，歌唱「深水埗街坊係乖X過你哋，有薑就衝出嚟捉X我哋」。主任裁判官徐綺薇指需要詳細翻閱控方提供的片段和截圖以及辯方提供的求情信，押後至4月1日判刑，同時索取被告背景報告，被告即時還柙，交由懲教看管。

被告黃兆昌（39歲）分別承認前年8月28日在深水埗欽州街與汝州街交界、以及去年6月12日在旺角砵蘭街與山東街交界外與不知人士非法集結。親友在被告步入囚室前叮囑他「照顧自己呀」。

控方要求裁判官判刑前先翻看案發片段。深水埗案件的片段顯示，有人用雷射筆照向深水埗警署，被告則在西九龍中心外的天橋下出現，一度手持大聲公，歌唱：「深水埗街坊係乖X過你哋，有薑就衝出嚟捉X我哋。」有關旺角案的片段則顯示當時的堵路情況。

辯方今求情透露，被告中五畢業，父母早年離異。他曾寄居不同親戚家中，現時獨居，並且剛剛服刑完畢。

多年來自發協助長者與露宿者

辯方呈上油尖旺區議員林兆彬以及曾受被告幫助的長者與露宿者撰寫共六封求情信。辯方指，被告過往多年自發協助長者，又買食物及衣物給露宿者。求情信透露，被告為行動不便的長者解決家中電器問題，又幫長者搬屋及陪同看醫生。有露宿者則稱被告定時買食物探望他，希望法庭接納被告本性善良。

就深水埗一案，辯方稱案發時的確有人使用雷射筆，但被告沒有參與，當時只是有人將大聲公傳給他，他承認曾使用。當日被告與女友爭拗，受了酒精影響犯案，現已深感後悔，犯案亦非有預謀。至於旺角案件中，堵塞時間僅15分鐘左右，為時較短。辯方希望法庭考慮被告在最早階段認罪，且合併答辯進一步節省法庭時間等因素，盡量輕判，好讓被告重新出發。

徐官亦指，被告承認兩罪，接納被告有悔意，而且他的案底是在這兩案之後才判監，法庭會當被告沒有刑事紀錄。徐官又謂，無可置疑深水埗案件案情較為嚴重，片段顯示現場環境氣氛已十分緊張，被告使用大聲公說出具挑釁性的話，行為會挑動現場人士的情緒。而且被告當時是在法庭保釋下犯案，屬加刑因素。

被告舉起雙手走向警員問「發生咩事」

深水埗案件的案情顯示，當晚10時半約有120人在現場聚集並叫口號，有人持續以雷射筆射向警署的警員，其後有人開始堵路。警員曾三次作出口頭警告，要求示威者停止及散開但不果。直至凌晨，多名警員作出共30次口頭警告，每次口頭警告前都舉藍旗。

及後警員開始掃蕩，見到身穿藍T恤的被告坐在鴨寮街路邊。警員指示被告離開，但被告不依；警員甚至搬走被告，再指示他離開，亦不成功，終以非法集結罪名拘捕被告。當日片段顯示有人阻路，亦見到被告在人群中遊蕩。

而旺角案的案情則指，當晚10時有的士司機駛至山東街，看到路上有約20人阻礙交通，並有人用手勢指示的士不要向前。與此同時，有便衣警員巡邏時，目擊現場有80人聚集，部份人叫口號及唱歌，後來有數人站在馬路擋住車輛，其後有人高呼：「走呀，有狗嚟緊。」

警員追截阻礙交通的人，看見被告走近警察。警員稱：「警察做嘢呀，行開啲。」被告舉起雙手，繼續走向警員，並問：「發生咩事？」其後當警員露出警棍，被告舉手向後退。警員最終拘捕被告。

【案件編號：KCCC233/2021 、WKCC4251/20】

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