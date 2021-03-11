【北京開鍘】

【本報訊】全國人大出手整頓香港選舉制度的《決定》中，特首選舉委員會人數由1,200增至1,500人，但新增議席多來自「愛國者」，參選者亦必須通過資格審查委員會審查。政治學者相信，民主派參選人差不多沒可能「入閘」。時事評論員認為，擴大選委會有助提高選舉安全系數，大大減低泛民或政治素人「偷雞」入閘的機會。

根據全國人大通過的《決定》，選委會將有大改動。過去五屆選委會一直由四大界別組成，2011年政改整體成員由800人擴大至1,200人，但界別比例不變。現時選委人數將增至1,500人，並新增第五界別，把原屬第四界別的人大、政協委員撥入，並加入「全國性團體香港成員」。

民主派社服界票倉料大削

原有四大界別亦會改組，第三界別由「勞工、社會服務、宗教等界」變成「基層、勞工和宗教等界」，包括117個區議會議席的第四界別變成「立法會議員、地區組織代表等界」，前者將令60席的社會服務界被剔出，林鄭月娥昨證實，社會服務界將改劃至第二界別的「專業界」中，料議席大減。該界別選委過去為民主派「票倉」。

人大《決定》未有清楚交代五個界別選委人數是否平均分佈，亦未解釋何謂「全國性團體」；人大、政協歸入第五界別後出現的空缺如何填補，《決定》同樣沒提供詳情，惟《決定》規定參選特首的提名門檻，除由過去150個增至188個，更加入每個界別須至少取得15個提名的要求，換言之，今次新增一個界別除令原有界別委員票值被稀釋，變相令肯定忠於北京的第五界別控制參選入閘人選，並再有新設的「候選人資格審查委員會」作終極把關。

民主派過去只側重一兩個界別提名便可順利入閘，新制度下勢被剿滅，連建制派的參選資格亦被北京牢牢控制，只有中共屬意人選方能入閘。

地產商造王者淪二等選民

回歸前進行的第一屆、2007年的第三屆及2012年的第四屆特首選舉，均有民主派入閘挑戰，上屆選舉則有中間派曾俊華及無派系的前法官胡國興出選，兩人獲得的提名主要集中在第二及第三界別，在第一、第四界別取得的提名均少於15個。

地產商過去被視為有能力左右特首選舉，由於相關選委票源集中在工商金融及部份專業界別，未來北京可藉第五界別「卡死」閘口，各種政治勢力隨時無力自行提名屬意人選，由「造王者」淪為選委會「二等選民」。

時事評論員劉銳紹認為，擴大選委會有助提高選舉安全系數，大大減低泛民或素人「偷雞」入閘的機會；中大政治與行政學系副教授馬嶽亦指，特首選委會日後的議席分佈基本上全由中央話事，相信日後同鄉會、紫荊黨、婦聯等親北京組織，也可分一杯羹，民主派不會在工商界等界別獲取足夠提名，要入閘差不多沒有可能。

另一時事評論員林和立認為，《決定》旨在貫徹北京所謂「愛國者治港」，日後就算是溫和民主派亦不容易過關入閘；審查委員會的權力非常大，可能安插政府官員和左派人士，擁有絕對權力，形容北京是要一刀切永久解決問題。