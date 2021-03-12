三名女子上月在北角等候過馬路期間，先後遭人從後推出馬路，導致手腳受傷，其中一人的牙齒更被撞鬆。警方事後拘捕一名男子，控以一項傷人及兩項襲擊致造成身體傷害罪。涉案男子今於東區裁判法院承認所有控罪，庭上自言：「案發前一晚瞓得唔好。」主任裁判官羅德泉為被告索取精神科醫生報告後，判處4個月強制入院令，讓被告接受治療。

被告黃俊傑（38歲）被指於上月16日在北角七姊妹道與健康⻄街交界，非法及惡意對黃存新的身體加以嚴重傷害，並於同日同地襲擊陳昊淋和楊宛茜，因而對兩人造成身體傷害。事發時沒有車輛駛過，三名事主受傷，其中一人傷勢嚴重。

被告早前表明認罪，但控方今修訂控罪，被告須再答辯。被告向當值律師查詢後，維持承認所有控罪。他早前向法庭自言是一名英語助教，又指事發前一晚「瞓得唔好」。

羅官索取兩名精神科醫生報告，均建議判以醫院令，讓被告接受治療，故羅官最終向被告頒下4個月強制入院令。

【案件編號：ESCC367/21】

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