上任不足半個月的廣播處長李百全儼如港台節目「劊子手」。《蘋果》獲悉，李百全繼抽起《香港故事》訪問本地樂隊LMF，和本地作家蔣曉薇的集數後，原定後日（14日）晚上7時半播出的第4集《香港故事》，今日亦突然遭抽起，改為播放由港台教育部前年7月製作的舊節目《香港故事——鄉人．情味 西貢潮人》。

有港台員工指，至今不清楚《香港故事》是否遭到李百全腰斬，不會再播放餘下集數。《蘋果》正向港台查詢事件，有待回覆。

3.6報道：李百全表明「最着重黃藍」 疑向《鏗鏘集》埋手

3.8報道：李百全指《香港故事》不符港台約章及守則決抽起 嘉賓質疑根本未看過內容

李百全拒出席今日員工大會

有港台消息人士稱，一眾港台員工由於不滿全無廣播事務經驗的李百全，近日突然在無清楚交代具體原因下，抽起多個節目，今午（12日）召開員工大會要求約見李百全，但李竟以事忙為由拒絕出席，引起不少員工不滿，質疑港台在李百全如此無理干預下，日後還如何能運作下去。

李百全自上任後，多番以「加強編輯管理」和回應商經局檢討報告的建議為由，抽起多個節目。原定昨晚8時播出的《議事論事》，討論人大修改選舉制度，惟在臨播出前約半小時才傳出抽起的消息，同時段重播舊節目《卓越教室》。

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