前年10月蒙面法生效首日，戴上黑色口罩的售貨員被指在元朗推撞截查他的兩名防暴警，被控一項抗拒警務人員罪，上月被裁定罪成。裁判官王證瑜認為被告的行為有挑戰蒙面法的效果，案情嚴重，但考慮到被告身為家庭經濟之柱，亦擔當患有聽障兄長與父母之間的溝通橋樑，加上犯案後已深感悔意，故酌情減刑，最終判他即時監禁3星期。

控罪指被告黃子純（22歲）於前年10月5日在新界豐年路1-5號福德樓外抗拒警務人員、即總督察5799及警員19427。

辯方指出，社會服務令報告顯示被告態度合作誠懇，對干犯的行為有深切反省。而勞教中心報告則指因被告身體問題，不建議判處勞教。辯方又指被告還柙期間行為良好，望王官輕判。

惟王官指被告干犯的控罪性質嚴重，判以阻嚇性刑罰、亦即監禁或禁閉式刑罰屬唯一合適選擇。而且本案案情嚴重，被告當時推開警員然後逃走，及至被警員制服時仍不斷掙扎，事件亦導致有警員受傷。

官指被告舉動是「明顯地故意凝視警員」

王官強調，案發時反修例運動已持續多月，亦是首日實施蒙面法。王官認為被告當日選擇戴上口罩遮蓋臉容，且邊行邊看著警員，舉動是「明顯地故意凝視警員」，因此無論被告是否有意圖挑戰蒙面法，其效果亦令在場人士覺得他有挑戰蒙面法的印象。

王官續指，當日被告抗拒警員的行為，令多名警員須上前制服他，間接削弱控制現場環境的警力，令現場有進一步發生混亂的風險。

但王官考慮辯方呈上的求情信，得知被告為家中經濟之柱，而哥哥為聽障人士，需要依賴被告跟父母溝通。被告透過辯方律師承犯錯，表示感到「相當後悔」，亦慨歎「浪費咗法庭時間，錯失獲減刑機會」。基於被告背景良好，亦獲家人和教會支持，故酌情減刑1星期，判監3星期。

被告的母親聽判期間，全程抱拳胸前，神情緊張。而被告離開時，其父親亦有走近犯人欄為他打氣加油。

【案件編號：TMCC1291/20】

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