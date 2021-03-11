【本報訊】多名流亡海外的香港民主派人士，包括前立法會議員許智峯及羅冠聰等人，聯同國際組織Hong Kong Watch聯署，向歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及歐洲議會議員發信，要求除非中共廢除國安法，否則歐盟應拒絕承認去年12月底完成談判的中歐投資協定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment，CAI）。

聯署信由「香港監察」（Hong Kong Watch）發起，並由24名香港社運人士聯署，當中包括13名已流亡海外的香港民主派人士，有銅鑼灣書店店長林榮基、港大《學苑》前總編輯梁繼平及前本土民主前線召集人黃台仰等。

「侵犯人權紀錄令人震驚」

聯署信指出，北京現正違反《中英聯合聲明》改寫香港選舉制度，目前更以嚴厲的國安法對民主派人士大規模逮捕和審判，侵犯《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》所保障的基本自由，認為「看不到歐盟繼續承認該投資條約的理由」。

流亡港人認為，假如歐盟一邊保障香港人民的自治和自由，又期望中國將會根據新的雙邊投資條約履行其應承擔的義務，簡直荒謬（simply absurd），「中國公然違反國際條約，亦有令人震驚的侵犯人權紀錄，包括對台灣的侵略，歐盟必須設置明確的紅線和條件，否則中國共產黨將認為她可以不受限制地繼續濫用權力」。

他們促請歐盟在國安法被廢除、所有民主派人士獲釋，以及香港選舉制度得以重整之前，應拒絕承認中歐投資協定。