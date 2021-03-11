47名有份參與民主派初選人士，被控「串謀顛覆國家政權」罪，上周歷經4日馬拉松式審訊，獲數以千計市民湧到西九龍裁判法院外聲援，但目前仍有41人被還柙不准保釋。庭內發生着沒有硝煙的戰爭，庭外則是冷風細雨交織的等待，能堅持下去，除了靠不屈心志，還有一眾黃店送來、一份又一份暖烘烘直透人心底的物資。在紛亂世道中互相支持，全憑每位同路人克盡己任。

記者 佘錦洪 周詠雯 朱潔玲

皇茶 首間送食物黃店

「香港人係好齊心」

位於旺角廣華街的茶飲店皇茶，是首間將食物及飲品帶到西九法院外的黃店，持續數天，背後原因很純粹，「因為嗰頭真係好難搵嘢食，想同佢哋打打氣」。茶飲店只得飲品沒有食物，老闆娘首天就張羅數十份三文治、數十支茶飲送往西九法院；之後又聯絡附近的黃店大勝丼，務求「有茶飲有飯食」，大勝丼亦立即配合，晚上六點晚市開始之際，送往西九法院的飯盒成了「急單」，一切優先。

3月初的香港忽冷忽熱，時而微微細雨，要留守到半夜，更倍感寒冷。皇茶老闆娘珠姐就立即手寫一張暫停營業告示，「準備緊飲品去西九法院，等我哋一陣，唔好意思」，着手調製蜂蜜檸檬熱飲，「嗰日落雨凍，熱飲最好，潤喉又可以補充糖份」，再將店內兩個大熱水壺拆出，乘黃的送到西九法院。

珠姐笑言「其實我都唔想高調」，但首天她將食物帶到西九法院門外的剎那，迅即被傳媒包圍，一眾旁聽師亦有了力量，鼓掌、叫口號，恍如明星到場，珠姐始料不及，直言「好感動，真係有觸動到」。往後數天，送往西九的食物飲品等物資越來越多，「我覺得香港人不嬲都好齊心，會好團結去做事」。即使現時生意額比疫情前大為下跌，但珠姐仍不忘守望相助的心，「食物呀、水呀嗰啲（支援）就一定㗎喇，就算落雨要遮，太凍要保暖物品幫手，我哋都會做」。

47位被捕者中，珠姐最惦念的是譚文豪和劉偉聰。譚文豪所開的餐廳「一日三餐」，就在皇茶附近，譚亦常到附近黃店「打牙骹」，了解同路人是否有需要幫忙，「多謝佢成日企喺同路人嗰邊」。現時譚身陷囹圄，珠姐亦直言要「hardsell一日三餐」，「最支持佢嘅方法就係去幫襯佢間餐廳，要大大力咁支持佢」。而劉偉聰身為大律師，協助不少手足打官司，亦令珠姐感到敬佩。珠姐的願望亦很簡單，「如果佢哋真係無事出返嚟，希望佢哋都可以嚟小店飲杯嘢聚一聚」。

琦興餐廳 熱飲三文治贈銀髮族

「大家做緊正確嘅嘢，唔需要氣餒」

與西九龍裁判法院數個街口之隔，琦興餐廳老闆阿昌，早在前一晚已到場了解有無事情可以幫忙，開庭首日下午親自送上少量三文治以表支持，「好老實我唔係第一個嘅，嚟到之後發現已經有人送咗啲物資過嚟」。可能是平日關係，他留意到在法院外眾集人士以銀髮族居多，加上天氣開始轉涼，決定回餐廳加碼準備熱飲再送到現場，隨即被眼利街坊認出，「之後你哋（《蘋果》記者）啊、有啲傳媒就過嚟訪問，可能因為咁樣大家都知道呢度需要幫手」，各區黃店因而一呼百應。

大概是「槍打出頭鳥」，隔天餐廳即收到惡意的外賣定單，「話要18個飯送去西九出面，但去到搵唔到人」，於是索性即場免費派發，又叫夥計送來更多熱飲，最終每日都送出數十份食物，一點都不介意在疫情打擊生意下的額外支出，「我見到有好多人、甚至係學生，佢哋可能得零用錢，或者幫人補吓習（的收入），都拎晒出嚟，相對嚟講我嘅付出比佢哋細。」

阿昌認為今次初選案政權已是「搲爛塊面」，甚至無視香港奉行的無罪假定，未定罪已將被告人收監，坦言大家可以做的事情不多，惟有期望審訊時「公義少少」，自己亦會盡自己所能繼續聲援，「大家做緊啲正確嘅嘢我覺得，唔需要氣餒嘅。」

重光弁当 月蝕六位數仍送百五個飯予記者

「一點心意何足掛齒，有個互相勉勵嘅眼神就夠」

寒風凜烈加上漫長等待的夜晚，能吃下一口熱飯，算是苦中一點甜。位於新蒲崗及觀塘的重光弁当，六時後仍不設堂食，只做外賣生意，老闆亦堅持所有食材均不用中國貨，近幾個月每個月虧蝕六位數字。但過去曾任外媒攝記的重光弁当老闆Stephen，仍堅持一連三晚親自將合共150個飯盒送到西九法院門外，供記者享用。「Standby嘅時刻係好難捱，唔敢周圍走，不如派飯送畀記者」。Stephen更在訪問中稱，今次派飯未能涵蓋在場大部份旁聽師或送車師，「我哋afford唔到派畀咁多人，同各位市民講聲唔好意思」。

Stephen當時交帶職員的兩件事，一是餸菜必須無骨、二是多飯。未知散庭時間，Stephen就特意用保溫外賣盒盛載飯盒，務求飯盒萬一要放置長時間亦保持溫暖。Stephen指當日有記者想付費購買飯盒，亦被他婉拒，「一點心意何足掛齒，有個互相勉勵嘅眼神就夠」。

47名民主派初選人士被捕，Stephen最掛心的是黃之鋒。當年眾志在新蒲崗落腳，黃之鋒就成了重光弁当常客。「擸下眼（黃）真係只不過係一個小朋友，呢個小朋友係為自己想講嘅嘢而發聲」。被捕者未審先還押就更令他痛心，「你係咪要咁折磨一個人？」同樣令Stephen掛心的，是曾為重光弁当任一日店長的譚文豪，「好想同佢講好多謝佢，佢真係好幫小店」。另一人就是醫管局員工陣線前主席余慧明，「佢只係要求封關，何罪之有？」Stephen希望被捕者能保持樂觀，「撐落去，要頂住，留返條命做咩都得」。

港人可如何互相守望？Stephen希望大家「唔好慣」，不要抱着「而家香港人係咁㗎啦」等心態，繼續支持自己認為值得支持的人，記着當初的堅持，「唔好人云亦云，會令件事快速冷卻，令自己成為行屍走肉嘅人。」

開餐 為保護夥計獨自送飲品

「一定要保持熱度」

3月4日，西九法院外細雨綿綿，大量警員在現場嚴防。頂着半顆白頭的「開餐」冰室老闆Eddy，為怕年輕夥計被警方阻撓，連日獨自將數百支特飲送到法院外。早於開審前，Eddy得悉不少市民會到法院外排隊，和其他店舖商討後，決定分工合作，由他負責送飲品到場。他一早回到店內，將冰凍的特飲用熱水坐暖，又買了多件雨衣到場，盼為排隊市民雨中送暖。

Eddy指有關特飲一直深受歡迎，誰知到了現場，該特飲水樽更成為「送車恩物」。有市民活用水樽，將電筒放於樽底，經水折射後，樽上「香港人加油」5個大字更清晰可見，成為漆黑中一道強大的光，傳到囚車內。

Eddy憶起過往常和餐廳常客岑子杰聊天，他們高談闊論間，想過立法會選舉會被取消，想過政府會DQ部份議員，卻從沒想過會因初選入獄。今天審訊繼續，Eddy呼籲大家繼續關注47人以及其他等候上庭的「手足」。他指不論是受審抑或在牢中，也難免感到灰心、孤獨，因此「旁聽師、送車師、寫信師呢啲嘢無得停，一定要繼續做」，冀大家繼續保持關注熱度。

徐記廚房 低調送點心

「最緊要保重身體。內心強大。」

網上流傳一張「懲罰」名單，呼籲大家光顧名單上曾到法院支援的店舖。有客人拿着名單，到徐記廚房給老闆徐媽媽，問她為何不在名單上，徐媽媽說她們低調行事不用宣揚，「做咗唔使講畀人知」。

法院外連日人龍不絕，徐媽媽特意嚷點心師傅早點回來，凌晨預備好蝦餃、芫茜燒賣、叉燒包等點心，交給車手送到法院外。當中款式也有挑選過，都是容易進食，放久了也不太影響味道的點心，而選芫茜燒賣，徐媽媽則笑言全因那是近期年輕人的至愛。

說話仍帶點鄉音的徐媽媽來自昆明，指自己雖然非在香港出生，但來港數十年，一直很喜歡香港，直言「無其他國家可以超越」。2月28日當天，看到47人被起訴，頓時心情沉重，心痛一群關心香港、為香港做了很多事的人，最後卻成為階下囚。其中更沒想到過年前才來店舖學做年糕的劉偉聰也一同被捕，不解為何「做正確嘅嘢都要又拉又鎖」。審訊當日，徐媽媽眼見西九法院附近餐廳不多，於是預備了點心，指哪裏有人餓、有人要吃東西也會送去。

面對現時困境，徐媽媽無奈指很多東西也不能做，說話亦有限制，惟有鍛煉好身體，做到內心強大，同時做好點心，與更多人分享。

JB KITCHEN 老火靚湯派旁聽師

「有啲嘢仲做到就堅持做落去」

店舖小小、人手緊絀，但大角咀西餐廳JB KITCHEN依然為西九法院內外的同路人送上溫暖，知悉現場警員執法特別嚴謹，所以拜託鄰近黃店，協助送出大量由老闆兼大廚精心熬製的老火靚湯，方便大家不用脫下口罩即可飲用。總監JM稱沒有專門統計數量，「跟住佢哋（其他黃店）啲車，一嚟就上一嚟就上。你話叫我哋組織咩行動就話做唔到，呢啲都仲可以嘅，叫做幫到件事，同埋大家有啲初衷係無忘記。」

不過本周二（9日）早上店員回舖開門時，竟發現餐廳被暫停電力供應，「門口攝住張紙話我哋無交按金，事前無任何通知。但我哋上年10月搬嚟嘅時候，同嗰邊（電力公司）溝通咗話唔需要畀，而電費我哋每期都準時交。」經電話溝通後，毋須補交按金，電力公司已安排重新駁通電力供應，但雪櫃內的凍肉存貨已全數報銷，只好大嘆倒楣，「但同一時間我都收到有其他小店，或者認識既朋友、同路人都有類似情況。」

JM形容現時港人正處於劣勢，在疫情與惡法夾擊下，精神疲勞無可避免，但今次初選案可見，大家有需要時依然會再次站出來，希望每個人都能繼續保持正面，「留住最後一啖氣係最緊要，聽日發生咩事大家都唔知，如果大家有啲嘢係仲做到，咁就堅持做落去囉。」

越大哥越式小廚 跨區千里送熱飲香蕉

「邊度要人我哋就喺邊度」

就算距離再遠，只要有心一切都不成問題。位於鴨脷洲的越大哥越式小廚，上周四在（4日）晚冷風凜冽中，將80杯熱騰騰飲品及香蕉送到西九法院外，暖和在場人士的身與心。負責送遞的店員阿蕉表示，自己當日傍晚完成工作收工，正打算趕去法院聲援時，就收到現場消息稱需要熱飲，當時老闆二話不說馬上安排水吧同事準備，其他夠鐘下班的同事亦自發去附近超市採購乾糧物資，然後急召貨van馬上啟程，「唔好講話遠近，始終都係貫徹返我哋餐廳宗旨，就係幫同路人。」

連續數日都有到法院外，見證人潮與物資再次一呼百應聚集一起，阿蕉與不少人都有相同念頭，就是彷彿又返回前年反送中運動期間，這份久違的團結令他「真係有少少想喊嘅感覺」。他指在被控的47人中，袁嘉蔚及彭卓棋都是南區區議員，特別熟絡，其他人都是有共同理念的香港人，認為這個時候大家應不分彼此，「老細都話，喺香港呢一刻，要做到幾多嘅就做囉，邊度要人我哋就喺邊度囉」，目前已與多間黃店緊密聯絡，各自分工隨時再支援這幾天去聽審的一眾旁聽師、送車師，繼續為每一個人打氣，「要加油，唔好放棄，就算幾辛苦都好，都要撐住、堅持落去。」

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