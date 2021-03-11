【本報訊】5歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，案件昨續審。法醫透露，女童全身共有133處新舊傷口，頭皮深層瘀傷致皮下出血，相信曾遭重複掌摑、拳打或硬物襲擊；死前兩天內頭部更受硬物撞擊達十次或以上，自殘或意外的可能性不高，最終死於細菌感染的敗血病。法醫又指，胸腺作為兒童的重要免疫系統器官，10歲或以下健康兒童的胸腺重16至40克，但女童的胸腺僅重5克。

30歲首被告為女童Z及男童X生父，同齡次被告則是兩童繼母，兩人否認謀殺罪；57歲第三被告則為次被告母親，否認虐兒罪。案發於2017年8月至2018年1月。

法醫郭嘉琪昨供稱，Z身上共有58處新近傷勢及75處康復中舊患，前者包括擦傷及裂傷，後者則包括疤痕、結痂傷口、膿腫及潰瘍等，傷勢遍佈頭部及全身。Z的背部及胸口佈滿線狀傷勢，郭表示或是剪刀或藤條等物件造成，其眼角及鼻樑的擦傷則可能是拳打所致。

法醫：傷勢如拋高撞頭10次以上

Z顱骨佈滿瘀傷，部份是死前兩天內造成，郭相信Z要被人拋上天花板並撞頭達10次或以上才有可能造成該傷勢。由於不少傷勢位於Z背部及面部，郭認為自殘或意外造成的可能性不高。

此外，Z身上有多處大小各異的潰瘍，當中背部及右膝各有兩處大面積的深層潰瘍，相信至少在死前三周造成。郭指，Z的身體多處受細菌感染，並經血液循環系統傳送到肺、小腸及脾臟等器官，最終令她死於敗血病。

郭在辯方盤問下表示，若果Z用手搣結焦傷口，會影響復原並造成新傷口。針對Z的顱骨佈滿瘀傷及擦傷，郭指沒足夠證據可分析成因，但有機會是跌倒造成，惟她強調，一次跌倒並不足以造成有關傷勢，除非Z在死前兩日內跌倒10次或以上。郭又指，Z的體重及身高均屬正常，沒迹象顯示她死前捱餓或營養不良。

至於疑同被虐待的8歲男童X，法醫傅家聰供稱，X的軀幹及四肢佈滿疤痕、結痂傷口及新舊瘀傷，臀部則有潰瘍，推測有關傷勢是長時間受虐、被硬物襲擊造成，認為就其傷勢程度而言，絕對有需要接受專業護理。聆訊今續。

案件編號：HCCC28/20