「人大通過完善香港選舉制度」12個字，2,895隻手輕輕一按，特首一句由衷感謝，就完成了原本需要三分之二立法會議員通過的政改方案。政權移交24年來，甚麼07/08雙普選、公民提名、廢除功能組別等訴求，以至所謂成功爭取「起錨hea改」一人兩票、做大龍鳳搞政改三人組諮詢，都是多餘的，人大喜歡加減議席改組合，將制度搓圓撳扁，其實一個「決定」就完成；如果它想給你公民提名、功能組別「清零」，根本隨時可以做到。政改是港人南柯一夢，可笑的是聽說香港有「民主派/中間派」仍可參選，名字叫狄志遠⋯⋯那會否還有馮煒光？新香港有「新民主派」參加新選舉，內地「八大民主黨派」的荒謬局面，勢將在港複製。

林鄭月娥聲稱這個「完善」方案不是民主倒退，中聯辦更形容這是「正義的進步」。一如所料，它們將增加選委人數及立法會議席說成大大拓展社會各界均衡有序的政治參與，更加一句「保障民主權利和質量」。要多無恥才可寫出這些字句？不過，日前律政司司長鄭若驊接受彭博訪問時，疑似吃了「誠實豆沙包」，又或者是英語對答比較放鬆之故，明言即使這次修改令香港政制退後一小步，但如果整體可讓香港向前邁進，並非壞事。

賤人就是嬌情，極權特別虛偽。為了愚民、為了向國際社會顯示自己如何偉大進步文明，中共基本上絕不肯承認這是一個退步的選舉方案，即使大家都知道，今次立法會所謂由70席增加至90席，當中取消了5個當年被政府稱為「增加了民主成份」的超級區議會席位，並恢復於2004年已取消的選舉委員會席位。既然如此，不如去盡一點，說公民提名其實已變成「候選人資格審查委員會」吧！

更自欺欺人的是，它們仍經常將民主掛在嘴邊，林鄭死口不認新選舉制度是為了踢走民主派，早前更稱「建制派的人亦是民主的」，因為它們的工作為人民服務，又揚言不應再劃分民主派及建制派，只要愛國就可參選。的確，在內地也有「民主派」，總共有八大民主黨派是人民政協，更屬於所謂參政黨，在中央人民政府網站有齊資料背景，包括中國民主建國會（民建）、中國民主同盟（民盟），民盟成員更多達18萬。

中共列明與八大民主黨派的合作方針是「長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共」，共同致力於建設中國特色社會主義，形成共產黨領導執政、多黨派合作參政的格局。根據憲法，這制度將會長期存在，但正常人也知道這些是「花瓶黨」，全年最重要的任務是出席兩會。

所以按此邏輯，香港的民建聯（全名民主建港協進聯盟）怎看都是「民主派」，而且極度忠誠，當政府紀律部隊、司長等出新聞稿「列隊式」表忠支持人大「完善」選舉機制時，民建聯陳克勤加多句「為實現中華民族嘅偉大復興作出應有貢獻」。它們真的不應是忠誠廢物，而是忠誠民主污染物。

另外，早前赴深圳出席港澳辦「愛國者治港」座談會的新思維主席狄志遠，更加一定是民主派。這位民主黨前成員，現時已預告可能組新政黨參加新選舉，聲言要爭取淺黃及和理非的支持。那另一位民主黨前成員、梁振英時代的新聞統籌專員馮煒光不如也組黨參選，加上日前稱「議會內民生問題仍有空間」的民協前主席馮檢基，按此推演，新香港要複製內地「八大民主黨派」，應該不難。

政改夢醒了就好，事實上立法會「人大化」也不算是新鮮事物。最後，在此提供一個笑話，林鄭在感謝中央堵塞選舉漏洞記者會上說：「普選的最終目標無變。」

【蘋果論壇： https://hk.appledaily.com/column/onlineforum ，投稿網上論壇可電郵到onlineforum@appledaily.com】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！