習近平在全國政協十三屆四次會議的醫藥衞生界、教育界聯組會議上說，「70後、80後、90後、00後，他們走出去看世界之前，中國已經可以平視這個世界了，也不像我們當年那麼土了。」

預示建黨百周年的宣傳方向

言下之意，中國以前要仰視這個世界（也就是西方）。在習近平那一代人的認識中，當時的中國人被視作很土、很窮，因而被外國人看不起，甚至以為自己因此被人鄙視、忽視（事實並非如此）。如今時代不同了，是中國人的世紀，中國人翻身了，就可以平視這個世界。他想告訴中國人，中國已經強起來、富起來，全世界都應該看到，都不能忽視中國，否則就要付出代價。中央人民廣播電台轄下的央廣網評論就說，中國人平視世界背後，是新中國取得的令世界刮目相看的偉大成就，經歷了從站起來、富起來到強起來，如今「是世界第二大經濟體，在科技、體育等諸多領域甚至開始領跑全球」，道路自信、理論自信、制度自信和文化自信越發堅定。

這個說法，當然不是習個人的一時感慨，而是精心的政治計算。他及那代中國人或許都有這種感慨，但作為一國之「君」斷不可能在此場合發個人牢騷，而是發出要跟美國鬥爭、提高愛國主義情緒的政治宣言，預示今年中共建黨百周年政治宣傳的大方向。

首先，習提升個人地位，藉此將自己與毛澤東等齊。毛當年說中國人民站起來了，要讓中國人平視國內的權貴，說他們不再受壓迫（後來中國人卻受到另一班權貴壓迫，那是後話），如今習更上一層樓，要讓中國人平視這個世界。中共無時無刻都要製造敵人，毛澤東時代是階級敵人，以及亡我之心不死的美帝蘇修，今日的敵人呢？當然是台獨港獨疆獨蒙獨藏獨，以及美澳日英歐加印等國，「五獨」破壞中國統一，西方各國則是箝制中國、阻止中國崛起，都是敵人，如今他告訴中國人可以平視西方的強大敵人，不就是他口中的四個自信（道路、理論、制度、文化）嗎？至於國內「五獨」敵人更可俯視了。毛當年的大躍進企圖短時間內超英趕美，結果釀成餓死3,000萬人的大悲劇，相反習近平時代早就超英，正準備與美國並駕齊驅，這就是他的成就。

其次，引起中國人共鳴。既然習近平那幾代中國人認定當年自己很土而被無視，如今習宣佈平視這個世界，形同為大家出了一口烏氣，必然得到很多人的共鳴。而且，經過多年的竄改歷史、資訊過濾、思想教育等，西方諸國當年侵略及壓迫中國的歷史固然被放大，這幾十年的西方也扭曲為敵視及遏制中國的崛起，國內那種仇外排外的情緒已然十分高漲，習這番話當然令大家更興奮，平添吐氣揚眉的自豪感。

第三，叫大家平視世界的好處很多。當大家都平視世界，將眼光放在外國，可是他們極目所及都只是中共給予他們觀看的畫面，那是片面的，進一步強化他們所認定的世界：美英歐加澳等國抹黑中國、詆毀中共，他們敵視中國但已離不開中國，非洲等窮國視中國為恩主，中國的強大正在改變及拯救世界。更重要的是，當中國人都平視這個世界了，就不會有人在意眼前生活的真實世界，各人在生活中遇到不公不義、特權當道、被壓迫受傷害等都會渾然不覺。一個團結的中國，自然就形成了。

不過，對外國人而言，這是巨嬰心態。一個身體已長成巨人但心態仍停留在嬰兒狀態的人，沒有完全成長起來，要備受呵護、讚賞、認同，甚至不能容認被鄙視、藐視、無視，於是，他要全世界都知道自己富起來，要迫不及待展示自己強大的肌肉，要全世界都認同他的言行和想法，要全界感謝他的些許幫忙，一被批評就暴跳如雷，一被藐視就怒目相向。正因為很多人有這種心態，當他們被告之可以平視這個世界時，自然無比的雀躍興奮，作此宣示的人，能不受歡迎嗎？

但事實上，能夠平視世界的中國人很可能只得一個，其他人俯伏在他腳下，舉起他、仰視他、崇拜他！

潘小濤

資深傳媒人