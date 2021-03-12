在廉署行動中被捕的王光榮早年曾經加入警隊，離開警隊後改修法律，並在90年代創立王潘律師行，憑他在新界的人脈開拓地產生意，一方面承接新鴻基地產一手樓的合約，另一方面以恒安發展名義自行收地，發展大批村屋屋苑，包括涉案「曉門」，令他有「村屋大王」的稱號，不過當中不少屋苑都被指涉嫌靠套丁發展，最終亦因套丁而被捕。

大律師何旳匡表示，已購買曉門的業主，若未有參與「套丁」，亦不知當中涉及非法行為，便應毋須承擔法律責任；惟他指出，丁屋建成後有5年禁售期，否則需補地價才可轉讓。若業主在禁售期內購入，「可以視為無效」，亦有機會被政府收地收樓而不獲補償，「啲錢又畀咗、物業又攞唔到」，只能向發展商追討。

獲新地欽點承接大量一手樓買賣合約

被稱為「村屋大王」的王光榮，中學畢業後曾在新界民政處工作，隨後投身警隊，更升至督察，惟27歲時毅然離開，轉為修讀法律課程。

王光榮於1994年創立王潘律師行，根據其官網介紹，律師行現時有10多名律師及140名員工，並稱是中原集團、新鴻基地產及約50間銀行代表律師。

王潘律師行與新地關係密切，過去獲新地欽點承辦大量一手樓的買賣合約，包括加州豪園、朗晴居、歐意花園、Yoho Town、譽港灣、逸林首府、葡萄園等，王光榮亦因此被稱為新地的「御用師爺」。

除了新地的關係，王潘律師行亦在官網介紹中明言與新界鄉事關係密切，故處理新界鄉村小型屋宇及土地買賣極多，深得鄉事及圍村人士信任。

疑套丁建70屋 轉售予多名同姓男子

除了處理買賣，王光榮亦是2000年創辦榮佳建築有限公司（又名恒安發展），自己當上發展商，專營新界村屋屋苑，參與過的項目包括元朗曉門、怡安苑、西貢金沙豪門、大埔華樂豪庭等。

不過王光榮的屋苑就多次被指發懷疑參與「套丁」，《蘋果》就於2016年曾報道，王光榮的家族公司於2013年在錦田水尾村以約3,951萬元購入約20萬呎池塘地，翌年將土地分割成逾70個地段，每個地段以兩折「劈價」至10萬元，轉售予多名同姓男子，做法似是典型套丁手法。

王光榮兩名兒子都有參與家族生意，其中今次同樣被捕的王德信是會計師，在王潘律師行任總經理，亦是恒安發展的股東。

長子王威信曾獲委任區議員 涉7.21事件

長子王威信則同為執業律師，現於王潘律師行工作。王威信曾為自由黨和新民黨黨員，現為經民聯成員。王威信於2008年起獲委任為元朗區議員，2012年起更擔任元朗區議會副主席，2015年出選元龍選區成功連任，惟2019年區選則連任失敗。

王威信於前年7.21元朗恐襲期間，被發現曾在事發現場，事後有人質疑他曾為白衣人開鐵閘，王則指當日在元朗站看到打人事件已立即制止，其間亦被白衣人打傷，右手肘骨折。

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