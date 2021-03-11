【案件速遞】

【本報訊】前年9月7日「和你塞3.0」當晚，有市民在沙田港鐵站與防暴警衝突，事後兩男一女被控暴動及拒捕等四罪，案件昨續審。督察早前供稱當日「曾經感覺到自己可能會死」，但辯方昨反指督察制服疑以電筒照警的男子其間多次施暴，包括四度箍頸、拳打鼻樑、推跌他致後腦着地等，幸男子倒地時獲身上背囊卸力，否則當天便成為男子「最接近死亡嘅一日」，重逾二百磅的他更因滑倒而砸在男子頭部。

辯方昨盤問指，督察1663劉俊豪制服第三被告李俊霖（28歲）其間曾勒他的頸，導致李無法呼吸。劉不同意，並稱只是要「撳低」李以使他不動彈。辯方隨即播放「香港01」直播片段，顯示劉用手臂箍李的頸，惟劉看片後仍拒絕更改說法。

指「掙扎」僅為自衞

盤問下劉稱看見李站起後打算逃跑，遂將李向後推落地，他承認當時沒想過此舉會令李後腦着地。辯方指那時李的後腦確曾着地，幸有背着的背囊卸力，否則案發當天可能是李「最接近死亡嘅一日」。劉不同意，並否認行動時沒考慮對李帶來的安全風險，只同意有更安全的方法制服李，當時亦的確聽到有人大叫「斷頸」，但他不知那人為何這樣叫。

辯方指李再度遭警員制服期間，臉部曾觸碰地上的胡椒噴霧，也被月餅罐等物品撞到，李為了撥開那些物品才郁動，所謂掙扎不過是自衞。劉一律不同意。

被滑倒210磅警壓頭

辯方大狀指，庭上自言體重達210多磅的劉拖李入車站控制室其間滑倒，更砸住李的頭部，令他感痛楚。劉對此不知情，又稱若李「聽話」，腳便不會撐住，他也不會因李的腳擺動而跌倒。大狀再問劉：「如果佢死咗或者暈咗，完全冇反應，你就唔會跌倒啦？因為『聽話』好難去理解。」劉聞言說：「好容易理解㗎咋，律師先生」，又謂「痛楚使其服從」，某人被警員施加痛楚後，理應服從而非反抗，而且他施加的痛楚屬合理。

辯方再指，劉聲稱遭李咬手臂後拳打李的鼻樑，又將其頭部大力撞向地面，而實情是根本從沒發生咬手臂一說。劉不同意，又辯稱只是按着其臉，以防李再咬他。

李被控拒捕及管有攻擊性武器兩罪，而首被告劉婉玲（46歲）及次被告謝嘉綸（44歲）則同被控參與暴動，首被告另被控襲警。聆訊今續。

案件編號：DCCC33、193/20