在中國宣佈對香港實行「全面管治權」，港人治港改為「愛國者治港」，並闡釋「愛國」的定義必須「愛黨」的形勢下，香港人亦應該如《華爾街日報》回應陳茂波所說，不要再相信香港像從前那樣，現在真正掌管香港的是習近平。

香港已經等同大陸城市，甚而基於香港人過去的表現，中共對香港會有加強版的敵情觀念，管治更嚴厲。

不能用過去香港的司法準則去估量47人的起訴及在法庭的待遇。可作參考的是12港人在大陸的待遇，他們一直沒有露面，扣押幾個月沒有審訊，家人和委託的律師不能接觸。因此，47人能夠上法庭，能夠自聘律師，能夠在法庭陳詞，以中國的標準來說已經是厚待了。而12人的待遇，相對大陸一些維權人士被捕後的待遇，也算較好。大陸許多人被捕後就人間蒸發，沒有起訴，也不知去向。

人大通過《完善香港選舉制度決定》，林鄭表示「堅定支持和由衷感謝」。香港人，也不要用《基本法》的條文準則，特別是港英時代的法治思維去衡量這決定，和林鄭的「感謝」之詞。專制帝王時代，被削職或治罪的官員都要感謝「皇恩浩蕩」。毛時代因反革命罪被槍決者，臨刑亦高呼「毛主席萬歲」。若以中國的選舉作標準，這個新訂的「香港選舉制度」恐怕還未夠「完善」，還會有更「完善」的空間。

比如，儘管選舉委員會增加了一個政協和愛國領袖界別，又賦予選委會有提名立法會參選人的權力，但相信仍會是差額提名而不是如同大陸的等額提名。

等額提名選舉就是提名席次等同當選席次，而差額提名就是提名席次多於當選席次。後者投票人有選擇權，前者沒有選擇權，你上次選了哪一個人，你不滿意，這次仍然給你同一個人，你只可以在贊成、反對或棄權中作選擇，不會有其他人選。

中國在改革開放之初，曾經在村鎮等基層實行過差額選舉。但有些地方，中共提出一個黨所屬意的人選，加一個毫不知名的陪跑人選，結果老百姓就票投這個陪跑者；於是中共宣佈選舉無效，再提出另一個根本無人識的人陪跑，結果選民仍然是投票給陪跑者。終於，中共發現要掌握選舉結果就絕對不能有差額提名。

幾十年在指派加上間接選舉和等額提名的制度下，產生的人大代表和政協委員是怎樣的忠誠人才呢？大陸網民說，每次北京兩會，都會有些語錄或提案「擊痛你軟弱的心」。

港區政協陳紅天在提案中，指出「人民幣」的稱謂不利於加快中國貨幣跨境流通、國際化。他建議將「人民幣」名稱改為「中國元」。他的另一語錄是：各種手段都沒有把房地產價壓下去，證明房地產沒有泡沫。

政協委員穆麟茹說：房地產是市場選擇，只要雙方合意，一平米賣100萬、1000萬也是合理的。

政協委員許進說：繙譯機功能強大，應取消英語必修必考地位。

人大代表申紀蘭說：上網也應該得到政府批准，咱是共產黨領導下的社會主義國家，哪能說上網就上網呢？

人大代表王毅說：老百姓吸新鮮空氣要納稅，不能總想着呼吸新鮮空氣卻不付代價！

人大代表朱列玉說：將貪污十萬判「十年以上」改為「一年以上」。

人大代表林勇建議：應全面禁止人民半夜打遊戲。

不要嘲笑香港建制派議員將英國《衞報》說是「世界衞生組織嘅報章」，未來香港議員的談話和提案，將會向人大代表和政協委員看齊。

香港不再是以前那樣。是否接受是個人的事，但必須有這樣的認識，不要自我催眠。

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李怡