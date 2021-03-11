繁殖及傾銷大量鸚鵡BB的鸚鵡村，兩年前在facebook成立專頁，藉上載不同品種的鸚鵡及孵蛋過程，吸客到其位於大埔的村屋揀雀。記者日前放蛇到訪，發現村屋的2樓放置約40隻鸚鵡供人選購，當中不乏嗷嗷待哺的灰鸚鵡BB，甚至有剛出生、未出毛的雛鸚。

記者佯裝買家到鸚鵡村位於大埔新屋仔村的村屋視察，在該村屋2樓一個約400呎的房間內，發現內裏叠放着兩個鳥籠，有約10隻不足4個月大的幼灰鸚，老闆陳生指僅餘一半灰鸚可供挑選，其他早被認購，惟當時所見不少幼鸚都沒精打采，一直躺卧於籠底，籠底則佈滿未清理的雀糞，衞生惡劣。

鳥籠旁則有兩個大的保溫櫃，內有4個膠盒各放置一對還未長毛和開眼的雛雀，「啱啱出世，要放入保溫箱。」陳解釋，該批屬自家繁殖的灰鸚鵡。房間另一則有一超大雀籠，籠中有共約20隻和尚鸚鵡及金剛鸚鵡。

產量奇高 雀友質疑來源

曾到訪鸚鵡村的雀友李小姐透露，屋內有一間孵化室，內藏設備可同時孵化近10隻蛋，產量奇高，李質疑其來源，「灰鸚鵡一年只可以生兩竇，最多都係四至五隻，畀盡佢10隻一年，我見入面至少50、60隻，有啲未孵出嚟，無可能生咁多隻。」

記者表明身份向鸚鵡村查詢，老闆陳先生指部份雀及蛋從其他雀商買入，「我同人哋收返嚟，人哋有入口證，我都有報（漁護署）。」並展示一張鸚鵡入口文件說：「證明（文件）個名唔係我，所以唔俾你影相。」又以商業秘密為由拒絕透露一年出售雀鳥數量。據漁護署資料，過去兩年，僅2019年有11隻灰鸚鵡進口。

記者又發現該村屋對出有佔地逾300呎花園，花園內有一米深魚池及高1.7米鳥籠，另有三米高建築物，惟上址屬政府土地，陳承認花園佔用官地，但推說是「歷史問題，呢啲唔係我起㗎。」漁護署回覆指，現時有33間售賣玩賞雀鳥的持牌動物售賣商，鸚鵡村是其中之一，鸚鵡村在過去兩年共繁育17隻灰鸚鵡，署方正就該店懷疑非法管有灰鸚鵡展開調查。在過去兩年，香港僅於2019年進口11隻灰鸚鵡。

屋宇署指，上址地下水池及旁邊地下搭建物，均建在政府土地，屬地政總署管轄，已轉介地政總署。屋宇署回覆本報指正調查村屋僭建物是否違規。地政總署回應正跟進個案，如證實非法佔用政府土地會採取行動。據《土地（雜項條文）條例》，非法佔用官地可罰50萬元及監禁六個月；非法挖掘政府土地，最高可罰50,000元及監禁六個月。