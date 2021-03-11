全球投資者均聚焦於今個星期美國拍賣公債的成績，因為近期美國長債息急升已令炒得火熱的科技股板塊出現相當急的回吐。從納指由上月中的歷史高位14,175點，輾轉下跌至今個月的低位12,554點，跌幅已高達一成半。如果讀者高位入貨，相信現時也要擔憂幾時才可以返家鄉了！

在美國科技股大幅下滑的影響下，在港上市的內地科技公司的股價更加出現「笨豬跳」，例如一些二、三線科技股的跌幅在兩星期內便跌了超過50%，反映先前在高位買入新經濟股的散戶已止蝕離場。從今次整體科技股出現明顯調整來看，不少股民由於見到科技股不斷急升，卻漠視其估值已遠遠高於基本因素，加上貪婪控制了理智，所以沒有衡量風險便入市掃貨，最終被重創，可以說是咎由自取了！

舊經濟股隨復蘇而起

究竟今次科技股板塊是否跌夠呢？從最近幾個交易日納指出現低位反彈來分析，科技股似乎已找到短期低位。不過，大家要留意美長息，例如10年和30年公債息，仍有空間上升。由於今周三拍賣的10年期債券的市場反應只是一般，表示10年期債息在未來幾個月是有機會上升以吸引更多的國際投資者下注於美國長債，即是美長息仍未完成其上升浪。在此情況下，對息口敏感的科技股似乎仍要繼續探底。

筆者曾指出美國的科技股會持續調整，但並不代表美國股市會大冧，原因是在美國經濟開始復蘇的因素支持下，不少舊經濟股板塊是會重生，並為股市注入動力。誠然，以上情況正在發生於美國股市；以舊經濟股為主的道指已創下歷史新高，但納指在上月中卻展示顯著調整，這種背道而馳的走勢相信要維持至年中才有機會出現改變。

美長息在上年年中已見底，但其升勢真正變得明顯是在上年第四季。以美國10年期債息為例，其拍賣報酬率在上年10月的0.957厘輾轉上升至今個星期的1.523厘，雖然最近的10年期拍賣報酬率略低於二手市場的1.54厘，但由於美國經濟正步入復蘇期，加上市場預期通脹會有上升壓力和美國政府也需要拍賣大量公債來填補赤字，因此，市場的焦點肯定是長息，特別是10年期國債孳息，必須升至一個可以令市場感到滿意的水平，才會停止升勢。以筆者的估計，美國10年期債息將會在年底升至1.7至1.9厘，而這次的升浪便有頗大機會會停止。究竟到不到，大家不妨拭目以待！

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任