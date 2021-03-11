【本報訊】多名民主派人士因參與初選等案件被還柙，民主黨黃碧雲昨獲准保釋，立法會前議員邵家臻探訪民主黨前主席胡志偉後稱，胡對黃獲准保釋感鼓舞，胡已有被長期拘留的心理準備，並計劃在囚期間完成正規課程學位。商台節目《叱咤樂壇》主持梁文禮向樂隊Mirror歌迷何桂藍點播《明年見》，勉勵她加油。

商台梁文禮為何桂藍播《明年見》

邵家臻及莫乃光昨到荔枝角收押所探望胡志偉，囚室內消息靈通，邵表示，胡志偉甫見兩人便笑容滿面充滿力量，馬上分享黃碧雲獲准保釋消息，並感到鼓舞，希望其他民主派人士平安。邵指胡志偉身心已準備好被長期拘留，正積極看書並考慮進修，「佢仲話啲書要慳住睇，因為（每月）得六本」。

邵家臻其後透過facebook補充指，胡志偉計劃在囚期間完成學位，現時對公共財政感興趣。他轉述胡寄語大家「要保重自己，避免送頭」，「此刻或者可做的不多，但要守住還可以守住的地方，伺機而動」。

歌手黃耀明前日到大欖女懲教所探望何桂藍，商台節目《叱咤樂壇》主持梁文禮昨在節目指，前晚相遇黃耀明時，對方第一時間詢問他可否多播男子組合Mirror成員盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer）歌曲，因何桂藍前日表示很喜歡這兩位歌手，她在囚時可透過收音機收聽商台節目。梁文禮隨後說︰「以下呢首歌係送畀你嘅，何桂藍小姐，加油。」隨後播出樂隊One Promise與Jer合唱的《明年見》。他又祝願「當失去自由，沒有選擇嘅時候，要由別人提供娛樂畀你嘅時候，都希望令各人稱心滿意，得到一個安穩的心」。

另一被還柙人士劉頴匡的女友黃于喬昨探望後帶走劉接受四天馬拉松式審訊時所穿衣物，她笑言濃烈異味猶如「生化武器」。連日態度樂觀的她指，看到劉的囚衣繡上其名字，難免會有點難過。

立法會前議員陳志全團隊fb透露，同被囚禁的譚得志於日本311大地震十周年擬向陳志全送上一張畫有海浪的畫作，寫有「受難的，不只人，是眾生」字句，卻遭懲教署退回。

余慧明辭醫管局員工陣線主席

尹兆堅fb昨貼出女兒家書，寫有「爸爸，我們支持你！撐下去！」的心聲。民主黨區議員伍凱欣在fb回憶舊事，提到黨友尹兆堅願意親力親為做請願道具。

另一名正被關押的初選被捕者余慧明，據醫管局員工陣線fb專頁公佈，她已正式辭去主席一職，理由是她未來無法繼續處理工會職務。理事會經多番討論，認為其請辭影響深遠，但尊重其個人選擇及以其福祉為依歸，無奈宣佈接受請辭，即時生效。