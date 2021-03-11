還記得2004年，當一群乳癌康復者及醫護人員集合力量，籌備成立香港乳癌基金會，倡議「及早發現、治療關𨫡」之際，迎來政府的癌症篩檢報告，認為香港婦女只需注意乳房變化，有異常才找醫生診斷，反對定期乳房篩檢，認為弊（如輻射、假陽性引起恐慌、過度診斷）大於利（找出還未摸得到的乳癌、減少化療需要、提高存活率），而且香港乳癌病發率低，沒有數據顯示西方國家的全民篩檢在本地有效。

及至2011年，政府政策略有改變，認為乳房X光篩檢是安全的，婦女可以自行分析利弊，作出個人決定，而高風險人士，如有BRCA遺傳基因變異者、或胸腔曾經有電療、曾經患乳癌或癌前病變、或家族有乳癌患史，都可以考慮做乳癌篩檢。

2020年，食衞局副局長首次在立法會衛生事務會議闡述最新乳癌篩檢指引，明確表示上述高風險者，建議每年做乳房X光，一般女性沒有家族乳癌病史，但自己有一些高風險因素，如缺乏運動、無分娩或首次生孩子年齡大過30歲、初經在11歲以前、體重指數大過23kg/m2 、曾患良性乳房病，年齡44-69歲，都建議每兩年做乳房X光。

衞生署將會舉辦會議，向醫生簡介新的乳癌篩檢指引，期望醫護人員配合推動新政策。

乳癌在香港自1994年至今，都是女性患癌之首，四分一世紀以來，不斷上升，2018年政府癌症資料統計中心發佈的最新數字，14個女性，一生之中，有一個患上乳癌，而且第三、四期乳癌比率達兩成，「早診早治」的實行，有待改善。通過定期篩檢，在乳癌早期發現，有助簡化治療，提升存活率，減少病人治療的痛苦。

香港乳癌基金會網址：www.hkbcf.org

電郵：pollycheung@hkbcf.org

張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人