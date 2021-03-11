【本報訊】本港接連發生接種科興疫苗後死亡個案，港人對國產針信心大減，科興疫苗接種預約率急跌。有私家醫生指，其診所近期有約一半人在預約接種科興疫苗後未有如期到場，相信與近日發生的嚴重異常個案有關。他們亦擔心，若有人在私家診所接種疫苗後死亡，私家醫生會「幾麻煩」，面對很大壓力。

昨在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率僅70%，在七間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則有96%。

西醫工會流行病委員會主席陳培光昨在港台節目指，在嚴重個案出現後，其診所約有一半人原本已預約接種科興疫苗，但臨時稱要「睇睇先」沒有前來接種，明顯是多了憂慮。他又稱，如果有人在診所接種疫苗後死亡，私家醫生會「幾麻煩」，大眾或會歸咎醫生，對醫生很大壓力。

促政府訂接種準則

陳培光續指，醫生會為病人的身體狀況作評估，若認為相關人士的身體情況較差，短期內出現突發情況的機會較高，包括遇到年紀較大、血壓及糖尿控制得差的人士，會建議他們再過一段時間才接種。他亦促政府訂立準則指引，清晰指出甚麼情況下不能接種疫苗，相信對私家醫生有幫助，假若有事故發生都有支持理據。

現時有八間社區疫苗接種中心可供預約接種科興疫苗，截止昨晚8時半，未來三日沒有一間中心額滿，其他日子及中心尚餘大量名額；而接種復必泰的19間中心當中，至少已有50天滿額。

不過，呼吸系統專科醫生梁子超在同一節目上說，目前本港使用的疫苗，由第一至第三期臨床研究數據，都沒有迹象指長者或長期病患者接種後有比較嚴重副作用，亦沒顯示「三高」會引致中風或心臟病問題。