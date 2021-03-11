【本報訊】去年2月有市民在銅鑼灣時代廣場發起「和你Lunch」，其間有「正義姐」之稱的教師藍雪寶夥同伴帶國旗踩場抗議，最終藍遭私了。有聽障男生被指多次用手機毆打藍的頭部，藍的同伴則涉推撞在場人士並以國旗施襲，兩人分別被控傷人及打鬥罪昨受審。藍作供一度問可否說出「光復香港 時代革命」這口號，又自言被打時「好驚，我驚我會死，因為我有心臟病。」

男被告蔡俊軒（23歲）被控於去年2月21日在時代廣場外非法及惡意傷害藍雪寶；藍的同伴、操普通話的女被告宋晞綸（45歲），則被控同日同地參與非法打鬥。

聽障被告看字幕受審

案件早前開審，惟由於蔡在聽取證供方面有困難，押後至昨天待法庭安排設施以字幕方式顯示聆訊內容。審訊以英語進行，蔡戴上助聽器聽取廣東話繙譯及觀看聆訊字幕；宋則另獲安排普通話繙譯，由於藍自言有聽障，亦獲安排助聽器。聆訊開始及結束時，裁判官鄧少雄向蔡確認他是否明白審訊內容。

藍供稱，當日下午原相約女被告參加義工活動，當她行經時代廣場時，看見一名身穿短袖黑衫的青年走向宋，並用粗口罵宋。藍見狀用手機拍攝，但遭對方奪去手機，她連忙拉扯男子背包。雙方糾纏間，藍稱男子多次用手機打她後腦，對方又拉扯其胸口的背包扣帶並甩開她，導致她的左手、下巴和左下眼瞼皆受傷。

藍續指，身旁的宋遭一群人圍毆，她亦遭黑衣青年用手箍住及摔倒地上，她憶述遇襲經過時，緊張地表示：「我當時好痛，亦都流緊血，我好驚，我驚我會死，因為我有心臟病。」聆訊今續。

案件編號：ESCC1685/20