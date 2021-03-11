有人問我，想不想提早退休？

幾年前有研究報告顯示，香港人每周平均工作時間高達52小時，成為全球77個城市中，工作時間最長的地區之一。工作辛苦又大壓力，生活逼人又怕手停口停，若能不用工作，的確是夢寐以求的事。

我也有這樣的「夢想」：有足夠的金錢提早退休，搬到某個小島上居住，每天過着度假一樣的生活，手裏拿着cocktail，看着日落日出，多寫意！

然而，一位病人改變了我的想法。

他是約70歲的印度男士，外表端莊，西裝筆挺，髮型整齊。一進到房間，他便和我握手，還很友善的介紹自己。看一看他的紀錄，天呀，原來已經80多歲，真實年齡與外表相距甚遠！更令我驚訝的是，他也是醫生，每天早上還在兼職給病人看症。（老人家當全職，未免太辛苦了！）

為甚麼他看來那麼年輕，腦筋又那麼靈活？

不少人退休後，身體機能倒退得很快。特別是男性，工作差不多是人生的全部；退休後好像頓失方向，百無聊賴；身體機能，尤其是記憶衰退得很快。

我的健身教練說得好：「要活，就要動。」

要活到老，活得好，身體要動，腦部更要動。

不少對腦部的研究發現，保持腦部活躍的秘訣，就是持續刺激它，不斷學習新事物，保持好奇心。例如有些中高齡人士學習外語，有助保持思考敏捷、減緩心智衰退。坊間有很多給金齡人士的課程，網絡上也有很多讓長者學習的短片，跳舞、運動、攝影、烹飪、養生等，應有盡有，經常和人接觸也是很好的方法。

如此看來，若以為退休是甚麼也不作去「嘆世界」，對身體並不是好事。更理想的退休，是不再需要只為擔心生活而被迫工作，即或未能退休，或是退而不休，都可以善用時間做有意義、對身體和腦部大有挑戰的事情。

我明白印度籍醫生能夠保持年輕的秘密。其實做醫生對腦部絕對是個刺激：無論是與病人傾談、分析病情、診斷病因到治療方法，都需要大量的腦部分析。腦部經常有訓練，狀態當然好！

我很喜歡醫生這個工作，工作若能同時保持腦筋靈活的話，提早退休相對就不太吸引我了，現在反而希望可以工作到一百歲！當然，做兼職就夠了！

高耀鈞 心臟科專科醫生