廉政公署近日就一個位於元朗的丁屋發展項目，懷疑涉及貪污詐騙進行調查，先後拘捕共24人。據了解，被捕者包括「村屋大王」王光榮及其次子王德信、十八鄉鄉事委員會主席程振明等鄉紳。本土研究社指，相信拘捕行動可對明目張膽的套丁勾當起震懾作用，亦不排除王等人成為中央表態解決房屋問題下的被祭旗的「犧牲品」。

陳劍青：若王被定罪將成為本港最大宗的「套丁案」

本土研究社陳劍青說，王光榮多年來在新界發展疑似套丁屋苑的規模龐大，嚴重濫用土地資源，「排十大頭一、兩個（疑似套丁屋苑）都有佢份」，今次王光榮等人落網，料可震懾其他人的「套丁」行為；若王被定罪，勢將成為本港最大宗的「套丁案」，「今次唔只係搵發展商，同時拉埋相關原居民、中間人等。幾年前嘅套丁案可能係單一事件，但今次已唔再係單一事件，仲要係捉最大規模嘅套丁大王」。

「可能係新形勢被犧牲嘅人」

被問到主管港澳事務的國務院副總理韓正，早前下「聖旨」要求解決本港房屋問題後，濫用土地資源發展丁屋多年的王光榮隨即落網，陳劍青指，市民近年積極舉報疑似「套丁」個案，涉案的「曉門」更是「套（丁）到出晒面」，相信對打擊這些勾當有一定幫助；從大形勢角度來看，本港不少鄉村的規劃長期被鄉紳影響；亦有發展商坐擁大量新界農地，主導相關土地發展等，「會唔會從鄉紳或者向地產商開刀呢？」

他指，就連韓正也明言解決本港房屋問題難度大，但總要開始做，「（本港房屋土地）既得利益者係咪包含埋呢啲鄉紳？呢個舉動係咪開始清算呢啲鄉紳嘅行為呢？都可能嘅」，但更清晰的是「犯法就係犯法」，廉署更表明已找到實證，「如果有鄉紳係幫兇，俾人拉咗，可能會成為新（政治）形勢被犧牲嘅人，但未必得到市民憐憫」。

韓正上周接見港區人大代表及特首林鄭月娥，有與會者引述韓指，希望「完善」香港選舉制度後，可解決經濟民生問題，其中住屋問題急需解決，指中央政府全力及全方位支持林鄭領導的特區政府及香港市民，搞好長遠規劃、解決貧富懸殊及住屋等問題，被視為針對地產商的先聲。

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