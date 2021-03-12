男學生去年初在西九龍中心拍攝「藍店」空姐牛肉飯時，被指拿出電筒照射便衣警長，事後被控普通襲擊罪。案件審訊時辯方質疑涉案警長報稱遇襲後反應有異，惟裁判官黃士翔今裁決時，認為警長的反應均屬合理，亦同意警長聲言當時有裝備在身，致衣物隆起，男生不難知悉他是警員，認為男生有意用電筒照射警長令他受傷，裁定罪成。男生獲准繼續保釋，待法庭為他索取報告後再作判刑。

控罪指被告何梓洋（24歲）於去年1月14日在深水埗西九龍中心8樓美食廣場內，襲擊警長3712李智健。

辯方質疑警長未有在分流站透露傷勢 官指對方只是護士並非醫生

辯方早前陳詞指，李姓警長聲稱被電筒照到的一刻，沒有即時尋找光線源頭，質疑李的眼部其實並無脹痛。惟黃官裁決卻指，案發片段解像度不高，無法看見李的表情，只知李曾供稱獲警署警長黃佩琴告知他被電筒照射。黃官指每個人受襲都有不同反應，李被電筒照到後選擇坐下休息，並由同袍觀察現場情況，並非沒有道理。

辯方又質疑，李只是被短時間照射，質疑他誇大傷勢，而且李到達醫院分流站時，也沒有即時報稱不適。黃官裁決指，涉案電筒光度甚強，李被照射後感到痛楚並不出奇。而分流站內的護士並非醫生，求診者也不會詳細透露情況，這不影響李的證供。

辯方亦質疑，如果被告確曾說過「死黑警」，基於現場人多嘈雜，沒理由李聽到但黃卻聽不到。黃官指李聽到那句與否除了要考慮環境，也要考慮當時環境脈絡，認為李聽到被告說「死黑警」並非不可能，而黃佩琴沒有留意那句也不足為奇。

黃官認為，案中兩夕警務人員的證供與片段所見脗合，裁定他們作供證實可靠，亦裁定被告利用電筒上的綠色光束，導致李的身體痛楚，構成毆打。

起初僅指摘被告使用電話 官指警長不欲節外生枝亦屬合理

至於辯方質疑李報稱遭電筒照射後，僅指摘被告使用電話；如若他真的受襲，沒有理由不當面對質。黃官表示，被告當時正在拍照，李即時阻止被告的做法合理；而且李等三名證人截查被告期間，已開始有人圍觀，李選擇不節外生枝，沒有處理其他事情，也是合理。

至於被告可有意圖施襲，辯方指片段顯示綠色光束只是在李的面前掃過，或只是被告取出電筒時不慎照到李，而被告也沒理由得知李是警員。惟黃官裁決指，片段顯示綠光曾在李的臉上停留一刻，而非辯方所言般掃過；而且片段亦顯示被告事前曾走近李並放慢腳步，亦有拍照。黃官認為，不論被告是否知道李是警員，有關行為也明顯是針對李。

警長外套隆起 被告要知悉其警員身份並不困難

黃官亦同意李作供稱，他在腰間配備槍枝及手銬，令外套隆起，被告要知悉他是警員並不困難。況且被告也曾對李說「死黑警」。黃官基於上述情況，認為被告有意圖使用電筒上的綠色光束照向李，導致李眼部脹痛，裁定被告普通襲擊罪成。

辯方求情透露，被告去年自大學畢業，現於消毒用品公司任職倉務員。被告獲大學教授及區議員李文浩等人撰信求情，讚揚他求學認真，待師友誠懇有禮，工作也勤奮可靠。

辯方求情指，片段顯示案中照射時間不長，李姓警長的傷勢亦非嚴重，希望判處罰款。惟黃官明言不考慮罰款，辯方隨即表示希望法庭判以非監禁式刑罰。黃官押後案件至本月30日，以待索閱被告的感化及社會服務令始判刑，同時批准被告繼續保釋候判，惟黃官表明會考慮所有判刑選項。

【案件編號：WKCC2595/20】

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