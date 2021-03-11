【港版二二八】

【本報訊】47名民主派初選「串謀顛覆國家」案，律政司追殺獲批保釋的其中11人，要求高院推翻保釋決定。國安法指定法官杜麗冰昨批准黃碧雲保釋，但撤回伍健偉的保釋，伍需繼續還押。伍健偉聞判一刻，他處之泰然，貼近犯人欄玻璃幕，向公眾席堅定高喊：「各位，撐住呀，我哋十年後再見！」最後與昔日戰友在庭上互喊口號：「願粹我命，捍衞我城。全民自救，打破宿命。」

法官杜麗冰昨批准黃碧雲保釋後，隨即宣佈休庭消毒。黃的丈夫仍在簽署文件時，伍健偉已從囚室步出，向旁聽席眾人揮手。多名天水連線成員，包括區議員林進在庭內一見伍，便展露歡顏，大力揮手回應。

伍健偉昨由資深大律師彭耀鴻代表，他開庭前向戰友送上飛吻，有天水連線成員雙手放頭作心形回敬。伍又與戰友隔着一面玻璃窗，討論還柙期間如何「送衫」，其間輕鬆笑謂：「我實走唔到㗎。」有女成員聞言垂低頭，輕輕謂：「唔畀你再講嘢呀。」

與戰友高喊：願粹我命

杜官最終批准律政司覆核原審總裁判官蘇惠德准伍保釋的決定，撤回伍的保釋。伍聞判時向戰友豎起拇指，再半舉雙手郁動手指，似是在「扮鬼臉」。宣佈散庭一刻，法庭陷入死寂，眾人紛紛按慣例站立，只見伍突然貼近犯人欄的玻璃幕，高聲堅定謂：「各位，撐住呀，我哋十年後再見！」懲教人員示意伍要離庭，伍邊走邊高喊天水連線口號：「願粹我命！」戰友神情堅定，大聲和應：「捍衞我城！」伍臨進囚室一刻再喊：「全民自救！」戰友再和應：「打破宿命！」庭上保安曾多度試圖勸止，但遭口號的聲量蓋過。

根據港版國安法，訂明分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪，若是「首要分子或者罪行重大」，刑罰為判監十年或以上，最高可囚終身。若屬「積極參加」人士，則判監三年至十年；至於其他參加者，則判三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

與伍健偉合作多時的林進表示，與伍一起奮鬥多時，情誼已像家人，他指近期幾乎每次都午夜就來到法院現場排隊輪候旁聽籌號，「好辛苦，我哋有book酒店輪更。但對比佢哋所經歷嘅嘢，好小事，大家盡量一齊捱落去」。

林進：大家一齊捱落去

他指團隊和伍都是以平常心面對，本來就對昨日結果不抱期望，認為背景和政治考量都與黃碧雲不同，而且47人被控本來就不是純粹的政治事件，有人可獲保釋又有人不行，故不會猜測律政司行徑。他鼓勵大家不必過份不開心，之後還有漫長審訊，望大家持續關注，不要令其他手足被遺忘。

天水圍街坊李小姐自審訊之初一直緊貼旁聽，由西九龍裁判法院跟到來高等法院，她指幾乎每次都等到凌晨送囚車，雖然長時間等待但她不以為然，「我哋都冇佢哋咁慘啦係咪，佢哋咪仲慘，冇飯食、冇涼沖、冇得返屋企」。她多番重申：「我哋唔算係乜嘢吖，都唔算係乜嘢，真係唔算係乜嘢。」

黃碧雲昨則由資深大律師夏博義代表，步入囚室後向公眾席揮手，精神不俗。黃的丈夫佘雲楚開庭前神情緊張，最終黃獲批保釋，佘即鬆一口氣，本來愁眉不展的他雙眼流露喜悅。黃須遵守一系列保釋條件，包括不得作出任何或危害國家安全的言論、不得聯繫外國官員等、不得參選、不得離港、交出旅遊證件及宵禁等。認識黃多年並曾共事的張超雄昨也有到庭支持，形容這段時間好艱難，很多家屬及被捕者都未必有心理準備要扣押坐監，終身以服務大眾為理想的人，不論老幼竟然要面臨如此嚴重控罪，對大家的挫敗感好大，有市民撐可緩解負面情緒。

案件編號：HCCP113、117/20