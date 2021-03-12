前年7⽉28⽇⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，23人被控暴動，案件續審。拘捕本案第四被告的警員供稱，第一眼見到被告時，對方已躺在地上，警員並應法官要求，在地圖上畫出「火柴人」，顯示被告遭制服時的方向。惟今日辯方播放現場片段時，發現警員在地圖上畫的「火柴人」方向錯誤。

當日身為速龍成員、現時駐守機動部隊訓練隊的警署警長伍國雄繼續作供。伍昨供稱，案發當日在西區警署附近向東推進，其間前面有示威者堵路，他更曾被石頭打中腳部三次。其後警方快速推進，試圖驅散及拘捕前面的示威者。伍供稱他以最快步速跑到皇后街，「見到有個人瞓咗喺度，於是我就上去處理佢」。

伍又指，該人頭戴的黑色頭盔的款式「好特別」，「好似警員同護衞員用嘅防彈頭盔款式」，並有眼罩、口罩、黑色短袖衫、長褲及手袖。伍當時將男子反轉面向地，並將其雙手放在後面，用膠索帶套住雙手，其後軍裝同事到場增援。

伍又稱看見該人時「頭向德輔道西」。法官陳仲衡提議他在地圖上畫出「火柴人」，以顯示該人頭及腳的方向。在辯方大律師石書銘盤問下，伍重提第一眼看見第四被告徐慶鈞（20歲），被告先是「面向天」躺在地上，其後才轉身「面向地」，並指他當時「頭向電車路，腳向西環」。

警：我好清楚睇一睇個頭望向邊度

惟石大狀指出，伍昨在地圖上畫出的被告方位是「頭向南、腳向北」，法官亦問「我都唔係好明」。伍堅稱被告當時頭向電車路，「我當日去處理時，我好清楚睇一睇個頭望向邊度，我仲睇一睇當時個位置喺邊」。

陳官聞言稱：「咁個頭咪唔係向住中環囉？」其後伍回應謂：「如果律師先生你張圖係向北，我同意你咁講，佢係頭係向南。」石大狀稱：「係你畫張圖不準確呀！你將被告嘅方向畫錯。」伍終同意謂：「根據片段畫面顯示被告被捕情況，我同意我畫錯。」

伍又同意當日衝前拘捕時情況快速兼混亂。辯方遂指出：「當時實際發生咩事嘅細節，到今日記錯咗都有可能啦吓嘛？實際上有同你描述有誤差，都有可能啦？」伍卻不同意。

石大狀又問伍，驅散時是否有特定的人追捕。伍謂：「我哋冇指示係指定拉一個人，例如我唔係一定要拉石先生，我哋係拉一啲前面非法集結的示威者。」石大狀稱：「當然唔係話你捉記者、捉路人。我嘅意思係，示威者入面捉到邊個就邊個嘞，啱唔啱？」伍同意。

另外，當日協助被告的防暴警員21283葉桂堯供稱，當晚7時推進到案發地點，看見第四被告「左右郁動，試圖反抗」，遂上前協助同事，用單膝跪在被告下背位置制服。控方播放當日新聞片段顯示，包括第四被告在內的兩名男子遭多名警員壓在地上，有警員粗暴撥下第四被告的頭盔及護目鏡，又扯走第四被告與另一男子的口罩。審訊繼續。

【案件編號：DCCC871/19】

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