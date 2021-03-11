47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有4人，包括劉偉聰、呂智恆、楊雪盈及林景楠獲准保釋。不見天日的歲月，或者很漫長，《蘋果》邀請牆外的人，將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

Jeremy：

太多人叫你飛機師，但一直都係叫你Jeremy，或者直呼你全名，因為飛機師都明明落咗地，去咗選立法會議員。

新年前因緣際會「黐」車返屋企，短短車程都係問吓「又報到嘞、心情點呀？」嗰時都未知初選涉及嘅國安案提早2月28日就要報到。見你當時都係從容（至少表面上），都話而家乜都估唔到，惟有盡力做得一日得一日；雖然故作從容，都聽得出擔心屋企人，尤其一對仔女，嗰下聽到都心酸，因為大家都同樣，對好多嘢都掌控唔到。

突然諗起自己一件好「不該」嘅事，非常sorry，之前你去屯門「開工」為餐廳做義工，我就嫌好遠、唔肯去「捧場」；而家你喺荔枝角（收押所），喺九龍區嘞、好近嘞，咁又點？近咗但其實遠咗。等待你回來，食足一日三餐。

九東街坊

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！