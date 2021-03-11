【本報訊】國際社會關注全國人大會議昨通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》閹割香港選舉制度，美國國務卿布林肯明言，美國會對在香港作出「嚴重侵犯人權行為」的人採取行動。英國外相藍韜文批評做法將進一步打擊國際社會對中國的信任。

布林肯在人大通過改變香港選舉制度前夕已表態，前日在眾議院外交委員會的聽證會上稱，美國將繼續對嚴重侵犯香港民主和人權行為採取行動，強調拜登政府會針對在香港採取壓制行動的責任人，並貫徹制裁。

藍韜文︰國際對華失信心

英國外相藍韜文昨發聲明，形容《決定》是北京扼殺香港民主辯論空間的最新行徑，批評中方違反對港承諾，「作為國際社會的主要成員，這只會進一步破壞外界對中國履行國際責任和法律義務的信心和信任」。

一直關注香港情況的英國上議院議員奧爾頓勳爵稱，北京全面改革香港選舉制度的專制程度達到令人不寒而慄的水平，英國政府須立即回應。英國自由民主黨亦形容一切「夠了」，促英國政府立刻採取行動保護香港民主及人權。

前港督彭定康批評，《決定》消滅香港在法治下自由和爭取更大民主的願望，「中共違背所有諾言，尤其是（已故中共元老）鄧小平的諾言，規定要成為愛國者，並必須宣誓效忠共產黨。這完全破壞一國兩制承諾。中共再次向世界展示它不能獲信任」。

英國保守黨人權委員會副主席兼「香港監察」組織主席羅傑斯形容，《決定》標誌香港民主的喪鐘，違反《中英聯合聲明》和《基本法》，且由北京全面修改規則，顯然國家主席習近平主席甚至不再願意為一國兩制構想，或中國國際條約義務上打嘴炮，「如此偏激永久重寫香港的基本法，需要英國政府堅定回應，包括迅速實行馬格尼茨基制裁措施，以及終止與中國的任何進一步貿易談判」。他又推文批評特首林鄭月娥在《決定》通過後馬上表忠顯得滑稽可笑。至於英國保守黨人權委員會成員裴倫德則稱，中國今年內已無數次破壞《中英聯合聲明》，批評英國怯懦，未有任何措施迫使中國為其舉動負責。

台灣︰等同中共直接治港

在台灣，陸委會發言人批評改變香港選舉制度推行「愛國者治港」，其實是中共直接治港，要求停止打壓香港民主自由，維護香港高度自治，兌現對港人的承諾。

中國駐英使館臨時代辦楊曉光接受英國廣播公司（BBC）訪問時回應，完善香港選舉制度是要改善香港長期繁榮，又說中英雙方對民主定義不同。被問到英國可能因香港及其他議題制裁中國個別人士，楊曉光強調，中方將不惜任何代價，堅定捍衞自身利益，要求英方不要低估中方捍衞自身利益和尊嚴的堅定意志。