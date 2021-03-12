新界「套丁」問題嚴重，廉政公署今日（12日）表示，近日就一個位於元朗的丁屋發展項目，進行代號「芒草」的行動，懷疑涉及貪污詐騙進行調查，先後拘捕共24人，包括地產發展商負責人、丁屋申請人及中間人。據了解，涉「套丁」項目為元朗大型屋苑「曉門」，近日相繼有涉案人士被廉署拘捕，當中包括「村屋大王」王光榮、其次子王德信、十八鄉鄉事委員會主席程振明，以及多名涉出售丁權的元朗原居民。

廉署發言人表示，早前接獲貪污投訴，指有地產發展商、中間人及原居民，涉嫌串謀以貪污詐騙手段「套丁」，並在申請興建丁屋時，向地政總署作出虛假聲明，訛稱有關原居民是某地段的唯一合法註冊業權人，宣稱地產發展商與原居民之間沒有達成任何協議，以轉移或處置有關原居民發展該地段的權利。

廉署經調查後發現，有關地產發展商涉嫌透過中間人，以數萬元至數十萬元不等，向元朗區的原居民收購丁權，然後集中發展為一個大型地產項目圖利，懷疑當中有人提供或收受利益以及串謀詐騙。廉署指出，搜查了多個地點，包括該地產發展商及一間律師行的辦公室，先後拘捕共24人。據了解，被捕者包括有「村屋大王」之稱的律師王光榮、其次子王德信，以及十八鄉鄉事委員會主席程振明。

傳涉十八鄉村屋屋苑曉門

據了解，上述涉及「套丁」的屋苑為元朗十八鄉的大型村屋屋苑曉門。根據「曉門」樓書，屋苑發展商為恒安發展，賣方代表律師行則是王潘律師行；恒安及王潘律師行均由王光榮創立，其次子王德信是則王潘律師行總經理。王光榮另一兒子是前元朗區區議員王威信，他亦是王潘律師行的律師。

記者曾致電王威信及程振明查詢，兩人均未有接聽電話。地政總署就表示由於廉署調查仍進行中，署方會全力協助調查，但不會作進一步評論。

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