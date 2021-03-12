武漢肺炎疫情反彈，西營盤URSUS Fitness群組至今累計已至少64人染疫。兩間位於中環的健身中心推出新措施，要求會員必須進行檢測並出示陰性結果，方可進入健身室和使用設施。

HIT Personal Training會員拒檢測可暫凍結或延長會籍

其中一間要求會員檢測的健身室，是曾出現確診個案的中環HIT Personal Training，該確診者亦曾到訪URSUS Fitness。該健身室在社交網站表示已關閉作清潔，將於下周一（15日）早上7時重開，屆時將只准能出示陰性檢測結果的職員和會員進入，若會員不願進行檢測將不能入內。檢測要求將實施至下周四（18日）停止，若會員希望屆時才再使用健身室，可凍結或延長會籍。至於教練則會每周進行檢測，直至另行通知為止。

另一要求會員檢測的是同樣位於中環的StayFit Fitness，該健身室在社交網站表示，下周一（15日）開始所有教練和客人若要使用健身室設備，均須提供7日內的陰性檢測結果。《蘋果》致電StayFit Fitness查詢，職員確認健身室有上述措施，被問到是否政府要求，職員僅稱會與政府保持溝通，然後便掛斷電話。

PURE Fitness 4分店曾有兩確診者到訪上堂須關閉

另外，PURE Fitness昨日晚上指由於兩名確診患者近日曾到過該健身中心共4間分店，包括灣仔One Hennessy、中環建業榮基中心、鰂魚涌林肯大廈及中環中央廣場分店，有關分店今（12日）起暫時關閉。PURE Fitness稱，其中一名在3月8日發病的男患者，3月6日到過灣仔One Hennessy分店，他在中午約12時報到，下午約2時半離開，主要於「主要健身樓層」運動。他7日亦到過中環建業榮基中心的分店，下午約5時半報到，6時45分離開，其間在3樓運動。PURE Fitness指他除獨自一人運動及沐浴時，運動期間皆有佩戴口罩。

另一名昨日確診的女患者則於3月7日起連續3日，分別到過中環建業榮基中心、鰂魚涌林肯大廈及中環中央廣場分店，7日上午近11時到中環建業榮基中心分店報到，下午1時許離開，曾參與RPM健身單車班和用更衣室。8日曾到林肯大廈分店，早上7時許報到，並於約9時離開，其間有參與早上7時15分的課堂，當時有佩戴口罩。9日她再到中央廣場分店參與晚上7時許的瑜伽班，其間有佩戴口罩。她在晚上7時許報到，並於8時許離開。

PURE Fitness表示，曾於兩人到訪時間或類近時間前往這些中心的顧客，在兩人確診起計14天內，不能到訪集團旗下的任何分店。建業榮基中心、One Hennessy、中央廣場及林肯大廈分店今天起暫時關閉，以作深層清潔。這些分店的員工會做病毒檢測。

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