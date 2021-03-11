最近城中最熱門的話題，相信就是應否接種新冠疫苗，以及選擇哪種疫苗。政府建議有長期病患的市民向自己的醫生查詢病情是否穩定、可否接種疫苗，但很多醫生都沒有疫苗對於不同長期病患者安全性的資料，惟有上網找資料。筆者近日也接到不少病人的相關查詢，有些是癌症手術後康復者，也有些正接受癌症治療。解答病人之前，筆者也要上網做功課，尋找一些國際腫瘤學會關於新冠疫苗的指引。

關於癌症病人是否需要接種新冠疫苗，以及應選用哪一種疫苗，歐洲腫瘤內科學會（ESMO, European Society for Medical Oncology）已發表了指引。指引表明一些比較嚴重的癌症患者，如患血液科癌症、肺癌及擴散性癌症患者皆屬新冠肺炎高危人群。至於剛確診癌症病人、仍處於確診後首個治療年度的病人，亦面對嚴重感染的風險。

ESMO指引中提到，有評估癌症患者感染新冠肺炎的整合分析顯示，新冠肺炎對於癌症病人的致死率為26%，遠高於整體人口受感染致死機率（2%-3%）。毋庸置疑，在平衡利害後，接種疫苗以減少感染風險有明顯的好處。

如屬癌症康復者，沒有其他長期病患，接種疫苗應該沒有特別問題。但是正在接受化療或其他癌症治療的病人，一定會擔心自己是否有足夠的免疫力，接種疫苗後是否有效。其實癌症病人更需要了解的，是在哪一個時間點打針最理想。病人在進行化療期間，免疫力削減，大家自有疑問，打針後身體是否能夠製造足夠抗體抵抗新冠肺炎？醫學界多年為癌症病人打流感針的經驗證明，縱使病人免疫系統有所缺損，身體依然有能力在注射疫苗後製造免疫抗體。如果可以的話，病人應盡量在化療之前接種疫苗；若病人已開始化療或任何會抑制免疫力的抗癌治療，是否仍適合接種疫苗，則受許多因素影響，例如病人的血常規指數是否正常、病人體格、是否同時患有其他長期病等，所以應與主診醫生商量後才做決定。

決定了要接種疫苗，另一考慮便是哪種疫苗。香港政府提供的兩款疫苗包括科興滅活疫苗和復必泰核酸疫苗，均為沒有活性病毒的疫苗，理論上對癌症病人應該是安全的。不過，科興疫苗暫未有任何癌症病人使用後的臨床數據；反而復必泰疫苗最近一項在以色列進行的大型臨床研究，當中有癌症病人接種疫苗後副作用的數據，有助病人與主診醫生討論是否接種這款疫苗。

現時新冠疫苗的長效保護率尚是未知之數，對於癌症病人的長效保護可能需要更長時間才會有數據。所以大家僅記別以為接種了疫苗，便可鬆懈防疫措施。適當的社交距離、戴口罩、勤洗手等，對於癌症病人或普通市民仍然是要堅持的習慣。

香港肝癌及腸胃癌基金會網址：http://www.hklcf.org/

潘冬平教授 香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席