北京大動手術，為香港選舉「去勢」後，近日又響起一種「不是排除民主派」的言論。今日港澳辦副主任張曉明更明言，排除「不愛國的人」，「不等於說把所有的反對派或者範圍更廣泛一點的泛民主派全部排斥在管治架構之外」，甚至稱「反對派特別是泛民主派裏面也有愛國者」。有分析指出，這種言論背後其實代表中共已開始密鑼緊鼓，開始新一輪的大統戰行動，使將來的立法會「選舉」，看起來不是那麼「清一色」是忠誠廢物。

招降與排除法 大統戰前奏

張曉明今日的說法，還有今日全國政協副主席董建華的言論，以至昨日特首林鄭月娥所言「招降」民主派成為民主花瓶全部如出一轍，孰真孰假，港人心中有數。熟悉內地時政的評論劉銳紹也指，「唔好睇佢講乜，睇佢以後做乜」。

劉估計，中共已對香港人展開新一輪「大統戰」，特別是針對立場較溫和、年輕，而且目前可能名不經傳的人，透過中間人拉線再曉以大義，以便將來再有「選舉」時便可派上用場。他直言，中共這種伎倆不是今天才有，無論是6年前的傘運後，抑或30多年前的「六四」後等，一直都是重施故技。

然則問題是香港人能否分辨這些「假泛民」？劉表示，中共向來心知不可能取得所有民意支持，故此其目標只是但求每一世代中，有「足夠」其穩住局面的支持者便足夠。至於豢養這些「假泛民」又有何用，就要留待下回分解。

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