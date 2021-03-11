【本報訊】 即使港版國安法從天而降，替公職人員僭建「愛國者」標準，中共仍要為選舉增設一道屏障。人大決定一大重點是設立「候選人資格審查委員會」，審查和確認選舉委員會委員、特首及立法會候選人的資格。人大未公佈審查委員會如何組成，但建制派早前吹風將由國安公署人員出任。政治學者認為，香港選舉日後如同加入「黨系統」審查，重重封殺民主派。

料成員為中共骨幹

特首林鄭月娥昨在記者會聲稱，審查委員會非主觀或隨意揀選候選人，又卸責以往批評DQ者，她指有意見認為政務主任出身的選舉主任操DQ權力壓力太大，有關建議「一石二鳥」解決目前困境，堅稱非針對民主派。全國政協常委唐英年則稱，相信有泛民會參選及當選。

西方社會針對候選人作審查，大多屬一般年齡、國籍和職業規定，不會針對候選人的政治立場審查。極權國家如伊朗，憲法監督委員會掌握取消參選人資格的權力，以該國2016年大選為例，由保守派把持的委員會大舉取消了約6,000名參選人的資格，使絕大部份改革派人士無法參選。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，伊朗和巴基斯坦經常政治審查候選人，中共各級層面的選舉，背後都有審查名單，確保選舉「和諧」，方法都是將選舉加入「黨系統」，香港情況如出一轍。他認為以現時社會氣氛，審查委員會一定由中共骨幹成員組成，全面封殺民主派，長遠來說，中共地面化並非不可能，「入黨先係真正愛國，論資排輩參選」。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，今次「選舉改革」令民主派日後難以參選，中央早前已通過選舉主任DQ民主派參選人，日後規格更高的資格審查委員會，料將奪去更多真正民主派參選資格，即使溫和民主派有機會參選，但面對直選議席大幅削減、選委會比例增加下，民主派最多只能取得10多席，料對民主派有重大打擊。