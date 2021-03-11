【武肺第四波】

【本報訊】本港昨再有一名70歲女子接種科興疫苗後死亡，是12日內第四宗；另一名67歲男子月初接種科興疫苗，昨午在旺角站突然暈倒，目前情況危殆。食衞局副局長徐德義昨仍拒認接種疫苗指引不足，先推卸是「個人選擇」，又把責任推給醫生，要求市民打針前先諮詢醫生。據悉，衞生署最快今日公佈予私家醫生有關接種疫苗的具體指引。

衞生署昨晚公佈兩宗懷疑涉及接種科興疫苗後出現嚴重異常事件，一名患有高血壓及退化性膝關節炎、70歲女子，昨早出現氣喘，中午在家中暈倒，送往廣華醫院搶救，同日下午證實死亡。據死者家屬指，她3月2日在九龍灣體育館接種科興疫苗。有消息指，死者非長期在醫管局覆診，局方掌握其病歷不多，要待解剖了解詳細死因。

患長期病男子 港鐵站暈倒

另一名患有糖尿病、高血壓及高血脂症、67歲男子，昨午突然在港鐵旺角站暈倒，送往廣華醫院。初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆。他3月2日在私家診所接種科興疫苗。港鐵表示，昨午約12時旺角站內有一名男乘客，相信在乘搭扶手電梯由大堂前往月台期間，暈倒在地上。

連接發生接種科興疫苗後死亡個案，徐德義昨在疫情簡報會上被多次質問，仍拒絕承認接種疫苗指引不足，「整個疫苗接種過程都係基於一個個人選擇，同埋知情同意底下去做嘅，如果有啲人士唔係好清楚，有擔心，我哋都鼓勵佢哋先徵詢醫生意見」。

徐辯稱，政府網上預約流程已列出很多相關指引，更已列明嚴重過敏史、藥物過敏，及有慢性疾病人士等不應預約接種，須先徵求主診或家庭醫生意見；若現時情況下想取消預約，市民可以這樣選擇。

有記者追問，若老人家難以在網上閱讀資料，又應該如何處理？徐德義說，除了網站，亦有其他發佈途徑，包括文本等，讓長者在接種前參考。他稱因全球均是緊急批准使用疫苗，一開始資料有限，隨着疫苗使用增加，需要時間慢慢更新指引。

「信政府」而接種疫苗後出事的市民，會否獲政府提供恩恤金，徐德義說，政府設立是「保障基金」而非恩恤金，現行機制下申請賠償金須先由臨床事件評估專家小組分析，確定事件與接種疫苗有因果關係方可獲得賠償。

據悉，衞生署最快今日公佈予私家醫生有關接種疫苗的具體指引，包括血壓長期高於160，或下壓長期高於100；糖尿病患者的糖化血色素長期高於10%；患有未有受控的甲狀腺問題；或懷疑患有冠心病，例如跑步時氣促、胸口痛等，均不宜接種。

病人政策連線主席林志釉認為，衞生署遲遲未出具體指引並不理想及反應慢。雖然市民於網上預約接種疫苗時，須閱讀相關資料，但難以靠市民自行判斷是否適合接種。若有不宜接種疫苗的市民因接種而死亡或病重，在法理上政府未必可完全豁免責任。