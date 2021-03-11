基地位於沙頭角公路與鹿頸路交界，由沙頭角公路石涌凹段小路進入，不足一分鐘步程便抵達，距沙頭角警署僅10分鐘路程。基地約1,000平方呎，內裏沒任何建築，四周被鐵絲網圍封，正門有鐵閘，但已鎖上，上方掛上繁體字「香港愛國主義教育基地」金屬招牌，鐵絲網及鐵閘等設施簇新，但地下未平整，現場未見有工人進行工程或駐守。

昨日所見，基地掛上「愛國主義教育基地」牌匾的大閘，插上了三支旗幟，其中一支為中國國旗，另外兩支則是白底黑字的旗幟，並寫上「致谢守卫者」，但英文「SALLITE TO HEROES」則串錯字，「SALLITE」應為「SALUTE」。兩支一模一樣的白旗，旗上同印上紅色圖案。

地政總署稱，涉事空地為私人土地，沒有構築物，屬於舊批農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物（已登記寮屋除外）。附近居民說，約一個多月前，有人圍封空地，加建鐵閘。空地以往一直荒廢，最近地主將地租予親中團體，掛上招牌後，暫未見有人在空地出現。

劉學曾拉隊狙擊《蘋果》

翻查資料，基地所在位置屬私人土地，1998年由長鳳貿易有限公司購入，一直持有至今。根據土地註冊紀錄，該地去年曾被規劃署發違規通知書，指其用地違例發展，包括違規放置貨櫃和供車輛停泊。

記者翻查資料，發現「致谢守卫者」旗幟圖案與內地一個同名品牌相同，該品牌由上海公司「守衛者（上海）實業有限公司」擁有，旨在宣揚向國家英雄致謝精神，曾獲中央電視台等內地媒體報道。

據鳳凰網報道，「致谢守卫者」品牌創辦人為前解放軍軍人劉學，他曾是解放軍駐港部隊偵察科長，在特種部隊及駐港部隊服役多年。退役後，他創立「致谢守卫者」品牌並成立公司，帶領不同退役軍人營商。該公司現時有銷售「致谢守卫者」貴州茅台酒，每支售人民幣810元，亦有推出解酒丸、口罩等產品。

劉學和「致谢守卫者」活躍於本地「藍絲」圈子，熱衷各類「狙擊」行動。去年國安法生效後，劉學最少兩度「領軍」於蘋果日報大樓外示威，示威人士均有穿上組織T恤，拉起「支持香港警察！反對蘋果毒害香港！」橫額，鍾華新亦有參與其中。

前年反送中運動期間，劉學曾率領一眾穿上「致谢守卫者」組織白色T恤的人士，出現在示威現場。記者透過微信聯絡到劉學，對方聲稱身處新加坡，對於插旗一事不知情，亦沒有設立「香港愛國主義教育基地」。