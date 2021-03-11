【實名制諮詢】

【本報訊】被質疑是監控手段的SIM卡實名制，公眾諮詢將於3月20日結束。政府早前聲稱，「引爆土製炸彈、綁架、販運毒品」等嚴重罪案，執法部門可毌須法庭手令，直接向電訊商索取電話卡主資料。但據商務及經濟事務局向立法會提交的文件，所謂「嚴重罪案」是最高罰款不少於100萬元或監禁不少於三年的罪行。有法律界人士及人權組織指定義太寬闊，應具體列出罪行名單。

文件顯示，所謂「迫切或緊急情況」，是指有合理懷疑有嚴重罪案將發生，而申請手令會引致延誤或證據受損，便可由警司或以上職級人員授權，要求電訊商提供電話卡登記記錄。而所謂「嚴重罪案」，是指可判處最高罰款100萬元或監禁不少於三年的罪行。

根據當局的SIM卡實名制建議，任何人或公司在每間供應商只能登記最多三張儲值卡；而用作機器類型連接，如用作發展物聯網服務的電話卡，則不受規管。

團體倡以具體罪行界定

法政匯思召集人李安然指出，若以三年或以上刑期作為「嚴重罪行」，定義太寬闊，例如盜竊罪及刑事毀壞，分別最高可判處監禁十年，「政府講販毒、爆炸等最高刑罰最少十年，甚至終身監禁，佢揀啲最嚴重嘅罪行嚟講，但原來實際門檻係闊好多，掉番轉係咪政府都覺得連盜竊都係屬於嚴重罪行？」他認為當局應列出罪行名單，讓公眾易於明白，「當日政府提出嘅《逃犯條例草案》就有列出罪行名單，所以唔係話冇先例乜嘢為之嚴重罪行」。

民權觀察成員沈偉男亦指出，「嚴重罪行」定義太寬闊，認為應以具體罪行，而非以刑期界定，「三年刑期太闊，涉及不同種類嘅刑罰，你去偵查或阻止某啲罪案發生，其實未必需要繞過法庭手令嘅形式進行，你清晰界定究竟邊啲罪行用呢種方法，都有助公眾理解同評論咁做係唔係合理」。

針對政府只豁免機器類型連接的電話卡，曾出席政府諮詢會議的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，業界建議純數據卡（只可上網不可打電話）免受監管，「如果有人取走機器類型嘅SIM卡打WhatsApp web電話，電訊商系統係唔會知道，最好豁免純數據卡」。

商經局稱，在諮詢期內與不同持份者進行逾20次會面和討論，並引述意見指，應放寬儲值卡數量的上限，容許公司或企業用戶登記更多儲值卡。電訊商亦要求延長實施登記制度的寬限期，以有更充裕時間建立用戶資料存備系統。電訊業界期望通訊局提供更多登記制度的具體要求和細節，如核對用戶資料的具體要求、受規管電話卡定義、登記系統及數據庫的運作細節等。

按照政府時間表，預計新例今年第三季生效；今年第四季起，新SIM卡須登記後方可使用；明年第三季起，所有未實名登記SIM卡將會失效。