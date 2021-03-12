民主黨立法會前議員許智峯正流亡澳洲，惟其針對西灣河交通警開槍及的士司機鄭國泉鏟上行人路撞人兩案的私人檢控遭律政司介入撤控所提出之司法覆核，仍然繼續。案件今在高等法院提訊，律政司指許既已棄保潛逃，且曾向法庭作出失實陳述，而且許並非提出私人檢控及司法覆核的合適人選，法庭不宜讓許濫用司法程序，而應盡早駁回其申請。法官李運騰表示需時考慮，將於5月14日或之前就此議題作決定，至於原定4月開審的聆訊則會押後再作排期。

有關許智峯已棄保離港並疑向法庭作出失實陳述、因而引伸到案件是否應繼續這一點，是由法官李運騰主動提出，並邀請與訟各方今日向法庭陳詞，先作討論。

申請人許智峯的代表大狀今陳詞指，許智峯在訴訟中毋須作供，故即使他身處海外，在聆訊期間仍能向律師作出指示。另外，本案牽涉公眾利益，而且許已獲兩宗案件的當時人授權，故有權作出私人檢控，並就律政司介入案件後撤控的決定提出司法覆核。若果案件最後沒有展開聆訊，將出現不公情況。

律政司一方則稱，不會依賴美國有關逃犯不能在原司法管轄區提出訴訟的案例，但許早前在其他刑事案中向法庭作出誤導陳述，隨後離港棄保潛逃，單以此等行為，法庭便應行使酌情權，駁回許的司法覆核申請。

律政司又認為，許智峯本身並非交通警開槍案或的士鏟上行人路撞人案的當事人，無權提出司法覆核；加上許一方面逃離法庭的審訊，顯示對司法制度缺乏信心，另一方面卻又希望透過法庭介入，推翻律政司撤銷起訴的決定，實屬自相矛盾。

法官聽罷陳詞，表明需時考慮，並欲於4月一併聽取許可申請及司法覆核後，才一次過就此議題作決定。律政司反對，認為法庭應先就今次議題作出決定，否則律政司為要預備稍後的聆訊，或會浪費公帑。法庭最終決定於5月先就初步爭議作判決，原訂4月15日的聆訊先行擱置。若法庭最終決定不接納律政司的要求，則會再排期聆訊。

【案件編號：HCAL2270/20】

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