再有警員初步確診武漢肺炎，警方周五（12日）晚公佈，一名駐守旺角警區牌照小隊的34歲女警初步確診。警方指該女警早前接受病毒測試後，在3月12日確定呈陽性反應，並送往聯合醫院治療。女警在2月22日上班後，開始分娩假期，於3月1日在伊利沙伯醫院生產。

警方表示，患者在傳染期未有返回警署工作，但仍會等候衞生署的評估及建議，安排曾與女警可能有緊密接觸的人員接受檢疫及檢測。

34歲「無業女」伊院分娩後初步確診

比對資料，衞生防護中心傳染病處主任張竹君周五於記者會上公佈其中一名初步確診、剛於伊院分娩的34歲女子，報稱無業，居於新蒲崗采頤花園3座。張竹君指她最近在伊院分娩，未有公佈日期，僅指患者本月4日出院。

患者2月28日在醫院接受檢測呈陰性；本月9日再取樣檢測，仍是陰性，惟患者仍不放心，再接受病毒檢測，昨（12日）初步確診。

患者分娩後曾於本月5、8、10日到藍田健康院，張竹君表示會跟進健康院的接觸情況。

衞生署表示，該名病人到訪期間一直有佩戴口罩，藍田母嬰健康院將於周六關閉清潔和消毒，診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

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