【本報訊】每當47人案開審，法院外總有人通宵輪候旁聽籌號。昨晨天氣乍暖還寒，排頭位的鄭先生孤身在西九龍裁判法院門外排隊。破曉時分的西九庭外一片寂寥，長夜裏除了同樣輪候的記者，陪伴他的就只有他那件領磨起毛粒的深藍色外衣，與截查他身份證的警員。昨日保釋案的結果再度讓他失望，他說本案是他聽過最令人傷感的案件，「法庭好似唔再係追求公義嘅地方，而係消磨意志嘅地方。」

記者：曾雪雯 陳紫晴

將近退休的鄭先生家住北區，昨日凌晨零時，他已抵達西九龍裁判法院門外等候法庭派籌。上周47人保釋案開審後，他被47人的陳詞觸動，就前來旁聽，目睹呂智恒養母淚崩一幕。47人案開審首日，庭外曾有過百人排隊，但昨日凌晨庭外只餘他一人，他不無感慨，「香港人支持力度短暫，Day 1好洶湧，但今日又好少人。」

長夜漫漫，鄭先生靠與友人傳短訊消磨時間，「覆吓message好快過」。直至凌晨4時，第二人出現。鄭先生始託對方代「霸位」後，即跑到鄰近公園洗手間如廁。

區議員哽咽：想見袁嘉蔚區諾軒

早上6時許，戴黑色口罩的Peter來到，坐在庭外石壆上。自周梓樂死因庭開審後，他逐漸變成旁聽師，上周開庭後每天均到法庭聽審。前日Peter到高等法院旁聽，在升降機中巧遇黃碧雲丈夫佘雲楚，他隨即向對方說連日來亦有為黃碧雲祈禱，對方回以一句「thank you very much」，他已為之動容，「同食花生唔同，（旁聽）見到人同人嘅互動。」

東區區議員韋少力亦早早抵達西九龍裁判法院，「想入內庭見下袁嘉蔚、區諾軒佢哋」，說時語帶哽咽。按她過往經驗，須於清晨6時半開始排隊才有機會進入法庭旁聽。47人案中，有四名被告為東區區議員，包括鄭達鴻、徐子見、李予信及趙家賢，韋少力希望能支持區議會同事。她說，區內街坊連日來轉交信件予還柙的民主派人士，「有街坊放工嚟office寫一個鐘信」，至今她辦事處已收到近30封。

天色漸亮，東京街隨頭班車開始變得車水馬龍，旁聽師陸續抵達法庭。西九龍法院昨日除21名民主派人士因初選被控串謀顛覆國家政權罪外，亦有11.18理大暴動案提堂及7.28上環暴動案審訊。9時開庭前，近百人於庭外排隊聽審。附近一帶停泊多輛警車，大批軍裝及便衣警駐守，並於多處掛起橙帶封鎖。法庭保安把人龍分兩批，21人保釋庭隊伍沿東京街西往英華書院外排隊，理大暴動案人龍則沿通州街往荔枝角方向排隊，高峯期人龍逾70人，繞過庭外兩大花圃。

梁晃維老師送車「佢盡咗使命」

人龍中還有黃先生（化名），他的朋友因理大暴動案被還柙至今，每當朋友上庭，他都會到場支持。「有心理準備唔知幾多年後先有得再見」，只有21歲的他說。

下午1時，隨21人保釋申請逐一被拒絕，記者庭外重遇通宵等候的鄭先生。他離開法庭神情難掩落寞，形容這是他聽過最令人傷感的審訊，尤其案中被告須為保釋否定自己過去二、三十年努力的目標，從此與政治生活割離。「法庭好似唔再係追求公義嘅地方，而係消磨意志嘅地方。」他說只能量力而為，做好自己，「只要我仲做到嘢，我就會捱落去。」

長沙灣下午氣溫回升至近28℃，庭外仍舊有「送車師」送囚車。大批警員沿通州街阻礙他們，每當有送車師聚集，隨即驅散。警方又無故拉起橙帶封鎖，截查三名女子及途人，送車師不忘吶喊聲援囚車中的抗爭者。一位女士不滿警方阻礙她送囚車，與警方口角，十名警務人員隨即重重包圍，截查盤問。

梁晃維中學教師林老師也在送車行列中，一直眉頭緊皺。林老師昨晨8時半已來到排隊旁聽，說是給學生打氣，「（我）一路都撐佢㗎」。林老師讚揚梁中學時期乖巧、低調，對香港充滿熱誠，「未畢業嗰陣已經活躍，喺學生會服務，一路關心香港嘅發展。」

眼見學生為爭取公義，卻面對牢獄之苦，林老師說：「整體真香港人其實都明白，去到咁嘅情況，活在戰爭，大家都預咗喺每個角色上盡量付出，佢（梁晃維）亦盡咗佢嘅使命。」瘦弱的林老師在通州街舉起手機亮着燈光。他其實不知道那一輛囚車內坐着自己認識的23歲學生，但他還是默默為每一輛遠去的囚車拍下照片，再向下一輛囚車舉燈。