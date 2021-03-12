【本報訊】西營盤URSUS Fitness群組累計增至64人染疫，多間有確診者曾到訪的健身室均暫時停業消毒，另外更有部份健身室要求到訪會員出示陰性檢測證明，甚至禁止在健身室沐浴。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨宣佈，政府將要求全港健身室從業員在今明兩日內接受病毒檢測。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎炮轟強檢要求倉卒，擔心有健身室因未能取得樣本瓶而被罰停業。

政府昨宣佈，將強制所有在健身室工作的人士明日或之前接受強制檢測。張竹君稱，近日曾檢測的人士「唔算數，都要再做過」，呼籲近日曾到港島區健身中心的市民接受檢測。張稱相信現有檢測中心容量可以應付檢測需要，檢測者除預約檢測中心名額外，亦可自行領取樣本瓶。

為挽回顧客信心，多間健身室亦推出新措施。據悉有至少兩間位於中環的健身室均打算要求客人須出示陰性檢測結果證明，才可享用服務，分別為中環威靈頓街的Stay Fit及利源東街的H.I.T. PERSONAL TRAINING。

業界轟配套未能配合需求

Stay Fit負責人何先生表示，確實打算要求客人出示七日內檢測陰性的結果證明才可入內，並強調其健身中心一直有做足防疫措施，「我哋所有客人、PT（健身教練）都有戴口罩」。對於政府針對健身室的強檢要求，他認為沒有問題，現時其員工亦有定期接受檢測。他更表示可能禁止客人運動後洗澡，「唔沖涼就最安全，其實可以㗎，咁我少一個煩惱吖嘛！」

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎直斥強檢要求倉卒，擔心有健身中心因而被罰停業。他又批評政府配套未必能配合急升的檢測需求：「唔使佢做就咁爽，𠵱家港鐵站嗰啲樽一朝早就冇晒啦，（政府）推出啲強制措施，又唔增加資源，都唔明呢個香港政府嘅邏輯喺邊」。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨接受電台訪問時指出，URSUS Fitness牽涉多個問題，如超出人數限制及空氣未夠流通等，當局應檢視健身中心有否違反防疫規定，而現時群組涉及多個行業，如陸續再有其他健身中心爆疫，或須再度停業。