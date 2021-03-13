政權打壓來勢洶洶，成立近20年、多次舉行遊行示威的民間人權陣線（民陣）料成下一個目標。有指港府正調查民陣有否收取外國資金舉行反修例遊行，並打算以《國安法》提出檢控。就算調查後發現未有違反《國安法》，民陣也有可能因為未有社團註冊而被取締，前景不樂觀。多個民主派政團陸續宣佈暫停參與民陣工作，他們都坦言民陣已經完成歷史任務，傾向讓民陣自然解散，惟憂慮若民陣失守，支聯會會成政權下一個目標。

新加坡《聯合早報》上周引述消息人士，聲稱民陣因接受美國國家民主基金會資助舉辦反修例活動，正被當局調查，若查明屬實，將會因為違反《國安法》而被港府取締，雖然民陣即時發聲明澄清，但亦難免引起民主派一陣恐慌。

多個民主派政團都有就去留民陣展開討論，公民黨、新同盟、天主教正義和平委員會昨表明，將不參與民間人權陣線的工作及會議，或者退出民陣。

料大部份團體不續會 民陣自然解散

有泛民中人向《蘋果》表示，最理想當然是與民陣「齊上齊落」，然而目前民主派已經因為多宗案件損兵折將，若然再因民陣而令大批黨員受到牽連，難以想像所帶來的影響。在「保存實力」的原則下，惟有用曖昧態度指「不再參與民陣會議」來與民陣分手。他續指，民陣成員團體每年需續會一次，料大部份成員團體明年都不會續會（前題是民陣當時未被取締），讓民陣自然解散。

另一泛民中人明言，民陣已經完成了歷史使命，「當年成立民陣有兩個目的，一係搞活動，二係做一個民間組織嘅平台。遊行示威短期內都搞唔到，而平台大家閒唔時出嚟飲吓茶都一樣，唔需要守住民陣個名」，遂建議在政權打壓下民陣團體應該要「Be Water」。同時，有部份團體是根據《稅務條例》第88條成立的慈善團體，故擔心因參與民陣而導致整個團體被剷起。

蔡子強：支聯會或成下一目標的懷疑合理

中大政治與行政學系高級講師蔡子強呼籲外間不要過度指摘民主派政黨，形容泛民目前面對「生存問題」，退出民陣以保存實力是無可奈何、無可厚非，避免日後民主運動「寸草不生」所作出的決擇。他又指，無人知道北京的紅線可以伸到多遠，懷疑主張「結束一黨專政」的支聯會成為下一個目標是合理，若然殺到埋身，民主派就要再思考應對方法。

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