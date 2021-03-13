武漢肺炎肆虐全球，多國均採取對外防疫措施，並按其他國家的疫情發展予以不同評級，台灣日前指本港疫情趨向穩定，將香港列為中低風險地區、澳門列為低風險地區；而香港則未有改變抗疫成效顯著的台灣的評級。反觀澳門今日（13日）宣佈3月14日起，經台灣入境者在「完成（14天）醫學觀察後，毋須再接受14天自我健康管理措施」，並調高「其健康碼為綠色」。

世界各地政府密切注視全球疫情發展，台灣中央流行疫情指揮中心日前表示，香港疫情已連續4周穩定控制，達到中低風險分級標準，並將香港增列為「中低感染風險」地區，同名單亦包括新加坡、越南等。而與香港鄰近的澳門則被列入「低感染風險」地區，與新西蘭及澳洲睇齊。

澳門政府今日亦宣佈，因應台灣疫情發展修改公告，自3月14日零時起，所有因入境前14天曾經到過台灣地區而須接受醫學觀察的人士，完成醫學觀察後毋須再接受14天自我健康管理的措施，其健康碼為綠色。該項措施亦適用於因同一原因已入境澳門正在進行醫學觀察及已完成醫學觀察的人士。已完成醫學觀察的人士其健康碼由黃色自動變為綠色。

反觀香港，在台灣對港調低警示後，本港對台灣的評級至今未有更改。與此同時，本港第四波疫情未完，已疑似爆發第五波，昨日激增60宗確診，本地感染佔54宗，初步確診亦有逾40宗，未知會否影響外地政府對香港的評級。

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