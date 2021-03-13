【不斷更新】47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，總裁判官蘇惠德上周批准其中15人保釋，律政司迅即追殺其中11人，要求覆核保釋決定，令他們須繼續還柙。國安法指定法官杜麗冰本周四開始在高等法院處理律政司針對各被告的覆核申請，聽罷陳詞後，批准黃碧雲擔保外出，而伍健偉則須繼續還柙。杜官今日將再次開庭，處理鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、彭卓棋及柯耀林五人的案件。

【10:08】資深大狀潘熙開始陳詞。

【09:35】開庭。首先由楊美琪就覆核保釋作陳詞。

【09:25】法庭將於上午9時半首先審理鄭達鴻一案。律政司繼續由副刑事檢控專員楊美琪代表，鄭則由其師父資深大狀潘熙代表。鄭已步入犯人欄，看來精神不錯，與家屬點頭示意，及後一直低頭閱讀文件。

今日5名被告的聆訊時間如下：

上午9:30 鄭達鴻

上午10:30 譚文豪

上午11:30 郭家麒

下午2:00 彭卓棋

下午3:00 柯耀林

國安法指定法官、總裁判官蘇惠德上周經過馬拉松式開庭，批准劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、伍健偉、張可森、何啟明、施德來、李予信、鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、彭卓棋及柯耀林共15人保釋候訊。

惟律政司隨即引用《刑事訴訟程序條例》第9H條，申請覆核保釋決定；按照法例，15人須繼續還柙，等候再次帶上法庭。

而在15人被帶上高院前夕，律政司改變主意，放生劉偉聰、林景楠、楊雪盈及呂智恆四人。至本周四，杜官駁回律政司針對黃碧雲的覆核申請，批准黃擔保外出，惟伍健偉則須繼續還柙。

另外，蘇官昨日處理21名不獲保釋被告提出的擔保覆核申請，最終全部申請遭蘇官拒絕或由被告主動撤回。

換言之，47人之中，至今暫時只有5人獲准保釋，其他人須還柙至5月31日等候再訊。

高院將於下周一處理餘下4名面對律政司追擊的被告。

法官杜麗冰早前表示，收到傳媒的聯署信件，要求法庭剔除《刑事訴訟程序條例》第9P條下報道保釋程序的限制。惟她指出，雖然公開審訊的原則重要，亦理解傳媒報道的責任，但同時她亦有責任保護未來聆訊的完整性，以及保護訴訟各方的利益，拒絕相關申請。

【案件編號：HCCP110、111、114、118、119/21】

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