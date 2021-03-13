廉署昨證實，近日就一個元朗發展項目作出調查，並拘捕24人，懷疑涉嫌串謀以貪污詐騙手段向原居民「套丁」。多間傳媒均引述消息指，被捕人士包括前元朗區議員王威信父親、有「村屋大王」之稱的王光榮。王威信今午在元朗站現身，但拒回應事件；其facebook則貼出所屬的王潘律師行新聞稿，聲稱被查的是該行「十多年前的客戶」，又指自己被媒體針對抹黑。

廉署發言人昨表示，在行動中搜查了多個地點，包括地產發展商及一間律師行的辦公室。據了解，被捕人士包括王光榮及其次子王德信，而涉事屋苑曉門的發展商便是王光榮創辦的恆安發展，售樓代表律師行亦為王創立的王潘律師行。

所屬律師行稱被無理針對

王威信今日在社交媒體facebook貼出王潘律師行的新聞稿，指律師行成立近30年，一向恪守專業誠信，對於廉署「近日就該行客戶十數年前委託的事務對客戶個人進行調查」，稱該行一直按法律規定及專業守則配合。新聞稿又指，該行運作如常，擁有「雄厚堅實的財務基礎」，現時財務穩健，顧客服務未有受影響。

新聞稿又提到，社會過去兩年政治動盪，媒體充斥失實及偏頗的言論，該行亦受「無理針對」，聲言會對一切失實抹黑言論保留追究權利。

王威信現身支持「完善」選舉制度街站 稱律師行已發稿

王光榮長子王威信今日現身元朗站，出席經民聯在元朗站有關「支持完善選舉制度」的街站。對於其父和胞弟被捕，王威信向《蘋果》記者指，王潘律師行已發出新聞稿，「我無其他補充，個回應已經寫得好清楚」。被問到有否受今次事件影響，王僅稱「我而家喺依度，做緊我嘅工作」。至於記者其他提問，包括會否擔心中央為解決香港房屋問題向「丁屋」開刀，「完善」選舉制度會否影響其利益等，王威信均不作回應。

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