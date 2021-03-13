47名被控違《國安法》的民主派人士之一的劉頴匡，其女友黃于喬（Emilia）今日在Facebook上透露，劉時刻關注各人的保釋覆核：「佢（劉頴匡）一黎就好緊張咁問，有冇保釋覆核嘅人嘅消息？」並引述劉指，今早在鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、彭卓棋及柯耀林上庭要求覆核保釋申請決定前，特意向他們打氣稱「唔好返嚟，唔想再見到你哋。」

黃于喬在Facebook上交代劉頴匡的近況，指今日收到劉的信件，內容是「喺度狡辯，解釋點解可以咁都留意唔到我駁髮」。從信中內容可見，劉感謝黃特意為他駁髮，「多謝你記得我鍾意你長頭髮，但好似都係自然留長髮會好睇啲」，還開玩笑問：「呢啲駁長咗嘅頭髮係咪都係照樣用洗頭水洗㗎？咁濕咗之係咪好重，同埋有排吹乾囉？」

黃于喬表示，劉在其個人Patreon上寫有不少獄中的生活、反思、心聲等，希望支持者訂閱，而收益會用作補助劉的巨額法律開支、支援成本等，而網民在Patreon上的留言，黃亦會列印並帶給劉閱讀。

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