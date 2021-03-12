【本報訊】疫情重創飲食業，曾多次遭刑毀、又有員工遇襲、是非不斷的黃店龍門冰室近日告急，東主張俊傑於社交媒體上載欠債信求救，他昨向本報透露，去年11月下旬禁晚市堂食至今生意暴跌五成，惟不想裁員，令餐廳欠債逾百萬元。昨日告急消息傳出，不少市民到尖沙嘴及銅鑼灣龍門分店「懲罰」幫襯，希望協助渡過難關。

跨區幫襯 讚質素有改善

龍門冰室去年6月底高調退出黃色經濟圈，高峯期有八間分店，目前只餘銅鑼灣、尖沙嘴、荃灣及沙田店。張指餐廳連同食物工場有達100名員工，他不欲裁員，加上之前禁晚市堂食，生意大跌五成令餐廳財困。「部份員工3月7日出糧支票仲未入，夥計都知我難捱。」張稱，曾為銅鑼灣店及荃灣店找投資者頂手但不成功，銅鑼灣及荃灣店租約分別餘一年及兩年。目前各間分店均有欠租情況，欠債逾百萬元，其中張拖欠渣打銀行逾30萬元。

才女梁芷珊昨於其fb專頁分享有關帖文，更指「有甚麼可以幫忙，在我能力範圍之內，我必盡力。」令張大為感動。張俊傑呼籲支持者，到冰室光顧煲仔餐或購買飯券作派飯用途。

龍門告急消息傳出，不少市民專誠幫襯，昨午尖沙嘴及銅鑼灣店入座率九成。張承認過往龍門食物及服務欠佳，「之前分店多，管理差，現時每日花好多時間去店舖監管出品。」食客Maggie對「龍門」財困感到擔憂，「已經有好多黃店結業，如果再有呢啲情況，大家士氣會更加低落。」市民秦先生特意搭車跨區到尖沙嘴店光顧，他指食物質素已有改善，「茶餐廳同佢（龍門）嘅話，我都會揀呢度。」

龍門冰室2019年起多間分店遭人刑毀。去年6月底，龍門前員工楊朗撰文指遭張俊傑無理解僱，又指控張於2019年建立的「香港人嘅冰室資源分享中心」賬目混亂，張9月向高等法院入稟控告楊朗誹謗。龍門於港版國安法實施前一天退出黃色經濟圈，備受非議。約一星期後，龍門尖沙嘴分店一名廚房工人遭人斬傷，警方其後以傷人罪拘捕五名男子。